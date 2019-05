Renovaciones leprosas en lista de espera

Newell's sigue aguardando la contratación del entrenador de primera división para depurar y a la vez potenciar al plantel que afrontará la próxima temporada. Porque la dirigencia no quiere tomar ninguna decisión apresurada sin tener el aval del nuevo técnico, en cuanto a las altas y bajas que tendrá el grupo de jugadores que deberá sobrellevar la compleja misión de acrecentar el promedio cuando se reanude la Superliga. Claro que el principal apuntado para ofrecerle tomar las riendas del equipo es Gabriel Heinze, aunque aún el Gringo sigue abocado a su trabajo en Vélez (mañana enfrenta a Boca por la Copa Superliga). Pero hay casos puntuales de futbolistas que para seguir en el Parque deberán renovar el contrato y otros a los que tal vez se les proponga rescindir en caso de no ser tenidos en cuenta por el nuevo conductor. Entre los que se les termina el contrato, además de Mauro Formica (ver aparte), están Mariano Bíttolo, Teodoro Paredes, Nelson Ibáñez, Alfio Oviedo y Leandro Grimi. Mientras que Ribair Rodríguez tiene contrato vigente, pero hay chances de que no siga en Newell's, si no es prioridad para el sucesor de Héctor Bidoglio.

La mayoría de los contratos que llegan a su término tienen fecha de expiración el 30 de junio. Por eso la dirigencia aún no tiene premura en definir algunas situaciones, además de esperar la opinión decisiva del entrenador que finalmente será designado. En este rubro está Mariano Bíttolo, que firmó por un año, siendo uno de los refuerzos que más se afianzó y hasta se ganó un lugar entre los titulares, hasta que una lesión (esguince del ligamento interno de rodilla) lo marginó en el tramo final del semestre. Es uno de los que más rindió y si el nuevo DT pretende que continúe le ofrecerán la renovación. Llegó con dos opciones de compra (la primera de 400 mil dólares por el 50 por ciento y la segunda de 700 mil dólares por el 80 por ciento), aunque no hay que descartar un nuevo préstamo.

Otro que llegó por un año es Teodoro Paredes. El zaguero paraguayo alternó en el puesto con Stéfano Callegari. Arribó a Lepra a préstamo sin cargo y con dos opciones de compra: la primera de 350.000 dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos y la segunda de 550.000 por el 80 por ciento del pase. En caso que interese también se le ofrecería un nuevo préstamo por la delicada situación económica leprosa.

En cuanto al arco surge el nombre de Nelson Ibáñez, que en junio se le vence el vínculo y tiene una opción de compra de 150 mil dólares por el 60 por ciento del pase. El puesto es hoy de Alan Aguerre, pero Ibáñez ofrece un relevo de experiencia bajo los tres palos en una temporada crucial en ese rubro.

Un caso que está prácticamente cerrado es el del delantero Alfio Oviedo, que llegó a préstamo desde Cerro Porteño. La primera opción de compra era de 3.000.000 de dólares hasta el 30 de diciembre de 2018 y en junio es de 3.500.000. Newell's no la efectivizará, ya que el atacante no logró consolidarse en el club y además Cerro Porteño busca repatriarlo debido a que sigue con vida en la Copa Libertadores (enfrentará en octavos a San Lorenzo).

En tanto, también deberá definirse la situación de Leandro Grimi, que culmina su año de contrato. Casi no pudo jugar por las reiteradas lesiones, pero hasta llegó a donar parte del sueldo por atravesar esta delicada situación personal. Aún no está definido si seguirá en Newell's o cambiará de aire. Las opciones de compra establecidas eras las siguientes: una por el 50 por ciento del pase en 350 mil dólares y otra por el 80 por ciento en 500 mil dólares. Claro que lo más factible es que en caso de seguir se le ofrezca un nuevo préstamo.

Mientras que de los que tienen contrato vigente hay gran incertidumbre por algunos jugadores que no rindieron, entre ellos Ribair Rodríguez, a quien le ofrecerían rescindir el vínculo. Igual para cada decisión esperarán la llegada del nuevo DT. Lo mismo para ir a la carga por los refuerzos.

El Gato en la mira de la U de Chile

Mauro Formica, que tal cual adelantó ayer Ovación entrena por su cuenta mientras el plantel leproso está de vacaciones, también integra la nómina de futbolistas que para seguir deberán renovar el contrato. La dirigencia pretende retenerlo y seguramente el nuevo DT, más allá de quién sea, lo tendría en cuenta. Igual, hay que tener en cuenta que el Gato estaría en el radar de la Universidad de Chile para reforzar la zona creativa del club trasandino. El interés aún no avanzó.