Recalde: "El triunfo en el arranque es muy importante"

Mientras que el debutante Ignacio Schor enfatizó: “Estoy muy contento por el triunfo ante Central Córdoba y por la buena predisposición que hay en el equipo. Me hicieron sentir muy bien cuando entré y es una oportunidad muy grande para mí la que me brinda Newell’s. Estoy muy agradecido de estar acá. Tengo muchas ganas. Quizás las cosas a veces no salgan, pero la actitud siempre tiene que estar. Estoy muy feliz por haber jugado por primera vez acá y la gente se hace sentir mucho. Es una sensación muy hermosa y estoy muy emocionado. Todavía no pude recorrer mucho la ciudad porque estoy en un hotel ya que todavía no tengo el departamento, pero en la calle se nota el clima y en la cancha no entraba un alfiler. Me eligieron por lo que vengo haciendo, pero siempre hay que dar un poco más y estoy aprendiendo mucho del cuerpo técnico y de todo lo que me dicen”, cerró.