Recalculando los pasos a seguir con los delanteros canallas

La dirigencia de Central muestra marcada predisposición para adquirir la totalidad de la ficha de Cristian Chávez o de Federico González a cambio de tres años a la brevedad. Como aún no logran zanjar diferencias con las autoridades de Aldosivi, el delantero del tiburón sigue estando lejos de las aguas de Arroyito. En cuanto al goleador que viene de salir campeón de la Copa de la Superliga con Tigre hay que destacar que el reciente fin de semana recibió una oferta formal por parte de los canallas. Sin embargo, el punta quedó en responder porque está analizando otras alternativas del exterior. Ante esta indefinición, ayer los auriazules recalcularon los pasos a seguir si no prosperan las dos gestiones que tienen abierta y ahora planifican sumar a un apellido importante, pero a préstamo y por una temporada.

Diego Cocca quiere a Chávez como primera medida. Caso contrario se conforma con Fede González. Por el momento ambos están lejos de los límites territoriales auriazules. Desde el club ya expusieron las respectivas ofertas. Esperan respuestas. Sin son inmediatas, mejor.

Pero a la vez los directivos canallas ahora se plantaron y dejaron sentado internamente que no se apresurarán a traer a un delantero. Tienen en claro que la prioridad es sumar un punta. Pero tampoco están dispuestos a salirse del presupuesto que tienen destinado en materia ofensiva.

Incluso si no logran sellar entre mañana y pasado a Cristian Chávez como algunos dirigentes esperan, no alterarán el nuevo diseño de la ruta a seguir. "Aldosivi arrancó pidiendo dos millones de dólares y bajó a 200 mil. Pero Central ofertó poco más de un millón doscientos mil, por lo cual la oferta es insuficiente", destacó una fuente vinculada a la gestión.

Y acotó: "A los Aldosivi no los van a correr con la plata. Pidieron eso y no creo que resignen más". No obstante, del lado canalla especulan con la fuerza que pueda hacer el atacante para poder salir de Mar del Plata cuanto antes porque ya clavó el visto y "quiere jugar en Central".

"Las próximas 72 horas serán cruciales. Ya tendrá que haber una definición porque así no se puede seguir, ya que es no saludable para ninguna de las partes", le indicó anoche con firmeza un directivo a este medio.

Si se cae lo de Chávez entonces tratarán de convencer a Fede González, más allá de que el pasado fin de semana Central le hizo una oferta. El jugador recibió la propuesta y quedó en responder porque también dejó en claro que tiene otras propuestas y le gustaría probar suerte en el exterior. Sobre todo porque tiene 32 años.

Cocca pretende que uno de los dos apellidos en cuestión esté antes del viernes en Arroyo Seco porque pretende llevarlo a la mini gira que harán en Paraguay. Pero el club no está dispuesto a comprometer el presupuesto que tiene destinado para el 9 por un "capricho del entrenador".

"Si está antes de viajar irá junto al plantel. Caso contrario podría sumarse una vez que todos estén allá. O lo hará cuando lo tengamos. Queda un mes de pretemporada y hay margen para analizar otras variables", confiaron desde Arroyito.

También certificaron sin dudar que "si no cerramos a Chávez o a González buscaremos traer un jugador importante, pero en calidad de préstamo. Esa es una estrategia que ahora tenemos en mente ante estas indefiniciones". El colombiano Víctor Ibarbo fue ofrecido y tampoco hay que descartarlo por el momento.

Por lo tanto, Central se tomará su tiempo para incorporar al delantero que tanto clama el entrenador. Si no puede ser en breve como todos anhelan, entonces se "esperará porque hay margen para sumar y ver otros valiosos jugadores. Pero ya no compraremos, sino que vendrá por un año".

Según Broglia

El ex presidente canalla Raúl Broglia afirmó que "a Pablo Alvarez no se le adeudaba suma alguna cuando firmó la rescisión del contrato” en referencia a la deuda que el club tenía con el jugador por los premios de la Libertadores 2016.