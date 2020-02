Rearmado para jugar palo y palo

Kudelka no tiene todo lo que quisiera a mano. Así y todo, dispone de un buen potencial, lo que habla de que cuenta con un plantel que de media no es corto para dar buena pelea. Mérito también del técnico de potenciar jugadores que vienen de abajo dentro de la mayoría de experimentados, que sumaron jerarquía con las llegadas de Pablo Pérez y Sebastián Palacios. En ese contexto, el técnico ya tiene en mente como suplir las últimas bajas, reacomodando piezas en lugares no habituales para tratar de hacerle daño a un Racing que tendría la vuelta de Lisandro López, su caudillo y emblema, a los once.

Sin Jerónimo Cacciabue desde hace mucho tiempo, ahora sin Aníbal Moreno, Mauro Formica, Facundo Nadalín y Angelo Gabrielli, Kudelka se la vio brava para rearmarse, pero lo vino haciendo muy bien. Claro que ahora el inconveniente mayor fue que se quedó sin los dos marcadores de punta derecho y no le queda otra que improvisar. Manejó la posibilidad de poner a un zaguero central como Fabricio Fontanini pero, aunque no lo confirmó, haría lo más lógico en estos casos: bajar a Braian Rivero al lateral, ya que tiene un ida y vuelta importante y vocación para la marca, e incluir a Denis Rodríguez en su lugar en el mediocampo.

Denis venía bajando en la consideración del técnico. De hecho, este año perdió terreno además con las llegadas de los refuerzos y la potenciación de Moreno, y no fue titular en el año, ingresando ante Arsenal y el sábado último frente a Colón. Por lo que esta noche es el candidato número uno a volver a los once, como no lo hacía desde el empate en 2 ante Atlético Tucumán. En ese encuentro jugó una hora y lo reemplazó Moreno. Otra chance es que debute Matías Orihuela, el lateral zurdo que puede ser volante y fue sólo dos veces al banco.

Abajo, en el medio y arriba, Kudelka completaría el equipo con los habituales. De hecho, después de semejante goleada que dejó a Newell’s como el segundo equipo más goleador de la Superliga, el técnico no ve la necesidad de cambiar, por lo que Luis Leal seguirá como el 9 móvil.

Enfrente, Beccacece tendría decidido incluir a Licha López por Nicolás Reniero para pararse como único faro de área en un esquema con mucho volante ofensivo, tal la característica del DT identificado con Newell’s y que sonó fuerte para llegar al Parque hasta que la dirigencia firmó con Kudelka.

En ese sentido, se espera un partido con mucha intención ofensiva, con la búsqueda del área rival como objetivo y Newell’s seguramente deberá estar atento a controlar los embates iniciales pero también a proponer. Una buena cita de fútbol, sin dudas, pase lo que pase después.

Como de costumbre, veinte

Como ocurre habitualmente, Kudelka llevó 20 jugadores a Buenos Aires y dos de ellos quedarán afuera del banco de suplentes. Además de los once probables, el técnico leproso dispone de Nelson Ibáñez, Fontanini, Stéfano Callegari, Matías Orihuela, Nicolás Castro, Juan Manuel Llano, Rodrigo Salinas, Alexis Rodríguez y Lucas Albertengo