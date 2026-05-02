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Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla cerrará la fase regular ante el Matador en la previa a los octavos de final. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

2 de mayo 2026 · 08:34hs
Central enfrentará a Tigre en Arroyito por la postergada fecha 9 del torneo Apertura.

Central enfrentará a Tigre en Arroyito por la postergada fecha 9 del torneo Apertura.

Rosario Central recibirá a Tigre en el estadio Gigante de Arroyito por la 9ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Matador de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Tigre

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Tigre será este domingo 3 de mayo, desde las 16, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Tigre

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Matador será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Central y Tigre fue empate 1-1 en mayo de 2024.

El último enfrentamiento entre Central y Tigre fue empate 1-1 en mayo de 2024.

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Posibles formaciones de Central y Tigre

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

Tigre: El entrenador Diego Davobe no dio indicios del once titular del Matador.

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