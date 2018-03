"No fui ni seré nunca dirigente, porque me gusta ser hincha y me siento cómodo así. El orgullo es caprichoso pero la dignidad no se negocia", planteó el excanciller Rafael Bielsa en su discurso en la asamblea de Newell's , que terminó con el rechazo de los socios a la memoria y el balance del ejercicio 2016/2017.

El hermano del técnico e ídolo leproso Marcelo Bielsa votó por el rechazo, lo que resultó determinante y terminó inclinando la balanza para que los socios no aprobaran las cuestiones presentadas por la institución.

"El futuro institucional está en manos de las autoridades, hay un camino abierto para un entendimiento más global y comprometido con la oposición", señaló el exsecretario del Sedronar, quien añadió que "hay miembros de la oposición que no quieren entenderse, esos quedarán en minoría".

"Todos conocemos la situación económica y deportiva, las idas y marchas, las mentiras, las promesas que no se cumplieron... Yo hablo claramente cuál es el camino para que no nos vaya mal. Si hacemos las cosas necesarias para que nos vaya mal, nos va a ir peor", expresó Bielsa.

"La aprobación no fue a mí, fue a mi hermano, no hay que engañarse. La persona significativa para el color rojinegro es Marcelo Bielsa, no Rafael", aclaró el excanciller, quien dijo querer tener "los desbordes de un hincha".