Quintana: "Somos los campeones y la vara está más alta"

- Seguro, es lo que más cuesta, pero cuando tenés un buen grupo todo es más fácil. Además, sabemos que va a haber mucha competencia, muchos partidos seguidos y por eso esta base es importante.

- ¿Cuántas pretemporadas a esta altura de tu vida?

- Ja, ya no sé, pero voy para los 16 años como profesional y la verdad que son muchas. Sé que son las últimas y por eso uno lo disfruta el doble.

Quintana2.jpeg El Pelado Quintana en medio de la playa, donde el canalla trabajó en la mañana de este jueves. Héctor Rio / La Capital

- Lo que pasa que después de lograr un título todo es lindo.

- Seguro. Una pretemporada después de haber sido campeón tiene otro sabor, pero tampoco te podés relajar porque tenemos desafíos más difíciles, como el torneo local, la Copa Libertadores y Copa Argentina, por eso es tan importante esta etapa del año y nosotros la estamos afrontando con mucha responsabilidad.

- ¿Hay algo que en la cabeza del jugador de Central deba cambiar luego del título?

- No, pero en realidad sí. Tenemos que saber que somos los campeones y que la vara está cada vez más alta. Cuando uno logra un objetivo tan importante como el nuestro las exigencias pasan a ser otras más altas. Ahora hay torneo internacional en el que trataremos de hacer un buen papel y avanzar lo más que se pueda, lo mismo que en el torneo local, donde lo que vamos a buscar es estar ora vez lo más arriba posible. Es algo lindo porque es algo que un club tan grande como Central exige.

Carlos Quintana desde la pretemporada canalla en Uruguay

- En tu caso bancaste la vara, porque venías de ser campeón con Patronato en Copa Argentina.

- No es fácil lograrlo, pero fue muy lindo salir campeón dos años seguidos porque no ocurre a menudo. Yo trato de disfrutarlo y de ponerme nuevos objetivos y como ya dije, la Libertadores va a ser uno de esos objetivos lindos. Pero todo va a requerir el doble de exigencia que el año pasado, así que para eso nos estamos preparando.

- El hincha siempre habló de Mallo-Quintana o de Quintana-Mallo, ¿por qué?

- Sí, creo que hicimos una dupla linda con Facu, tanto dentro como fuera de la cancha, lo mismo que con juan (Komar). Cuando uno de los dos no pudo estar Komar lo hizo de gran forma y estamos contentos porque tenemos mucha competencia sana. Ahora se sumó Agustín (Bravo) y todos vamos a ser importantes porque se viene un semestre con mucha competencia y tenemos que estar todos a disposición del técnico.

Quntana3.jpeg Quintana viene de ser campeón con Central y antes lo había sido con Patronato, en Copa Argentina. Héctor Rio / La Capital

- ¿Qué tan duro imaginás este primer semestre?

- Y, va a ser duro, pero para el futbolista no hay nada más lindo que jugar los partidos, entrenar jugando el partido. Pero son torneos hermosos los que nos van a tocar jugar y vamos a tener que estar bien preparados. Lo buenos es que se está armando un plantel como para dar pelea en todos los frentes.

- ¿Es desmesurado de parte del hincha que se ilusione con la Libertadores?

- Uno siempre se ilusiona con algo más y está muy bien que el hincha se ilusione con la Libertadores, pero nosotros somos conscientes de que es un torneo muy competitivo, con equipos de mucha jerarquía y que tenemos que estar a la altura. Después el tiempo dirá para qué estamos, pero la idea principal es competir de igual a igual con cualquiera.

- ¿Y cómo se hace para que todo tenga la misma importancia, porque la Libertadores seguramente seduce más?

- Nosotros sabemos que cada partido que nos toca es el más importante, obviamente sabemos que lo de la Libertadores es distinto porque se trata de un torneo internacional, pero nosotros tenemos en la cabeza competir y ser protagonistas y para eso será fundamental tener un buen arranque, tomando cada partido de la misma manera.

- Estás para evitar goles, pero también sos de hacer goles. ¿En la temporada pasada hubo menos goles de los que esperabas?

- Puede ser, pero viste cómo es esto. Me tocó más estar en la fase defensiva, pero no es algo que me quite el sueño porque lo primordial es hacer bien el trabajo en mi posición, que es tratar de evitar los goles. Después, si se puede sumar alguno, bienvenido sea.

- ¿Se resolvió rápido el tema de tu continuidad, cuando tuvieron que negociar?

- Sí, veníamos hablando desde hacía tiempo y desde las dos partes sabíamos que no iba a haber problemas. Era lo que yo y los dirigentes queríamos, por eso lo resolvimos rápido.