"Quiero poner a un chico ya maduro"

¿A las inferiores las tenés en cuenta?

Sin dudas, este es un club que históricamente tuvo jugadores de calidad. Me gusta trabajar con juveniles, pero tenemos que generar otro contexto para que el juvenil explote, porque cuando llegamos había muchos chicos que estaban con la cabeza quemada de malas experiencias.

Contra Godoy Cruz llamó la atención que no lo incluyeras a Lo Celso cuando le partido ya estaba definido.

¿Qué gano con eso? Yo quiero poner al pibe cuando esté maduro y cuando se destaque. A muchos que trajimos les dije “esto es un premio, no vas a ir al banco, pero quiero que vivas el ambiente, que veas la charla técnica, que te comprometas a ser profesional y que quieras vivir de esto”. Ponerlo o no ponerlo es una decisión mía.

En el semestre que viene va a ser complejo ponerlos.

Mirá, Villagra el semestre pasado jugó varios partidos, de hecho fue titular en la final con Boca, Ojeda jugó, Marinelli fue al banco un par de veces y ya debutó, ahora estamos llevando a Lo Celso. Pereyra es juvenil pero hace dos años que está en el plantel.

Pereyra pagó caro el error contra Lanús. ¿Necesitó ese tiempo para olvidar eso que pasó?

No, no quiero que lo olvide, al contrario. “No te olvides nunca de esto”. Si no querés volver a pasar por esto, tenés que hacer esto otro.