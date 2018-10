"Que se juegue así y en ese lugar da tristeza"

Ya no necesita presentación especial. Es uno de los baluartes del equipo. Leonardo Gil sabe perfectamente dónde está parado. Conoce el paño a la perfección. Sabe cómo es y piensa el hincha de Central a esta altura de su vida deportiva. Sin embargo, el Colo se mostró un poco indignado en la extendida charla que le concedió ayer a Ovación por tener que disputar el derby más pasional del país en cancha de Arsenal, a las 15.30 y a puertas cerradas, por los cuartos de final de la Copa Argentina. "Que se juegue de esta manera y en ese lugar da tristeza", indicó sin anestesia el temperamental volante central canalla, para luego remarcar que "en Paraná nos espera un desafío muy chivo. Tenemos que hacer un buen trabajo ante Patronato para ratificar el lo que hicimos contra Boca".

¿Cómo arrancaste la semana teniendo en cuenta que se vienen días muy importantes desde lo deportivo para Central?

Bien, con tranquilidad y contento porque cambiamos la imagen con respecto al partido ante Unión. Necesitábamos revertir eso contra Boca y lo conseguimos. Con respecto a lo que se viene, no tengo dudas de que el partido del domingo con Patronato será muy importante.

¿Considerás que llegan distinto a ese partido?

Totalmente. Sobre todo desde lo anímico porque volvimos a las fuentes. Jugamos como lo hacíamos al inicio del torneo, así que eso es positivo y nos ilusiona de cara a lo que viene.

¿Pueden pensar en Patronato cuando el clásico con Newell's está al caer?

Sí, al menos de mi parte. Estoy pensando en Patronato porque si ganamos seguimos subiendo en la tabla y encima tenemos un partido menos. Hay que buscar el triunfo en Paraná como sea para reposicionarnos. Además, para hacer valer el punto ante Boca debemos ganar o hacer otro buen partido en Paraná. Luego sí será cuestión de meternos en lo que será el clásico. Sabemos lo que significa este partido para todos que lo que vivimos en esta ciudad. Pero antes tenemos otro compromiso importante y deberemos estar a la altura.

¿Y cómo fuiste viviendo o tomando todo lo que se iba hablando en torno a cómo, cuándo y dónde se jugaría el clásico?

Con normalidad porque no había nada definido. No fue algo que nos movió mucho porque todos sabemos cómo es la política y cómo es la Copa Argentina. Creo que los dos clubes trataron de que se jugara con público como corresponde, pero eso ahora no será posible. De nuestra parte, es decir los jugadores, es algo que escapa porque tenemos y estamos en otra función. Por lo tanto, prefiero pensar primero en Patronato y luego en el clásico.

Pero el partido no sólo será ante Newell's sino además será eliminatorio.

Sí y lo sabemos muy bien. Pero a la vez debemos ganarle a Patronato porque necesitamos esos puntos para seguir sumando en la tabla. Además, si ganamos llegaremos mejor al clásico.

¿Cómo te cayó que se jugará en Arsenal, a puertas cerradas y a las 15.30?

Mal. Pero creo que les cayó mal a las dos instituciones. Una clásico como el rosarino, que significa muchísimo para la ciudad por la magnitud que toma, que se juegue de esta manera y en ese lugar da tristeza. Sobre todo porque la gente estaba ilusionada con presenciar este partido. Aunque la decisión ya está tomada, por lo tanto hay que mirar para adelante y habrá que poner la mejor cara porque sabemos que enfrentaremos a un rival muy difícil.

¿La cancha de Arsenal favorece el juego de ustedes o te daba lo mismo hacerlo en cualquier otro escenario?

No, porqué nos va a favorecer. En todo caso será parejo porque creo que se dará un partido entre dos equipos intensos.

¿Newell's es intenso?

De mitad de cancha hacia adelante, sí. Tiene jugadores que van para adelante y eso se ve.

¿La idea sería cortar el circuito Bernardello-Formica, si es que el Gato juega?

Es que esos son justo los jugadores más importante del equipo. Juegan muy bien y pueden ser el termómetro si están juntos porque marcan el ritmo. Así que habrá que estar atentos llegado el caso.

Ortigoza dijo que jugar a puertas cerradas será como un entrenamiento con camisetas oficiales. ¿Coincidís con el Gordo?

Es así porque no será lo mismo que hacerlo con una o las dos hinchadas. Nosotros ya vivimos eso de jugar de local y de visitante. Y el marco siempre es importante. Pero bueno, si se decidió así deber ser para que los clubes estén parejos. Es que si se juega con una hinchada, el otro estaría en desventaja. Hacerlo de esta manera, en este sentido, es justo para los dos, pero no es lo más lindo. Más allá de todo esto, lo único que quiero ahora es entrenar bien y hacer un buen partido el domingo.

¿Notaste el cambio táctico que hizo el Patón ante Boca, ya que el medio estuvo más preciso?

El Patón es una persona muy inteligente y siempre trata de buscar lo mejor para el equipo. Cambió de bandas a Carrizo y a Camacho y nos fue bien. Ahora hay que ratificarlo en Paraná porque en Central tenemos la obligación de rendir siempre. Lo que sí destaco que en líneas generales hicimos lo que nos pidió el entrenador en una cancha complicada como la de Boca.

¿Hablando de cancha complicada, sabías que la de Patronato casi siempre le fue esquiva a Central?

¿Si? Mirá, no sabía ese dato. Bueno, buscaremos que nos vaya bien el domingo entonces.

¿Sumar como sea ante el Patrón es la cuestión entonces?

Tenemos que sumar siempre. Además, ninguno de nosotros se permite perder. Sobre todo luego de lo que nos pasó contra Unión en nuestra casa. Por eso es que valoramos el punto ante Boca. Además, la idea es cosechar la mayor cantidad de puntos posible hasta fin de año, pese a que sabemos que cada partido es bien diferente. Aunque cuando no podemos ganar, entonces no hay que perder. Pero algo hay que sumar.

Desde ese punto de vista se está viendo que cualquiera le gana o pierde con cualquiera.

Sí, pero nosotros tenemos que ocuparnos por lo que hacemos nosotros mismos. Por eso, creo que si ganamos en Paraná y luego a San Martín de San Juan nos acomodamos lindo arriba.

¿Qué podés decir de que jugarán a las 11?

Que está bien porque estamos acostumbrados a entrenar por la mañana.

Pero no es lo mismo entrenar que jugar y encima en Paraná, donde a esta altura del año la temperatura no es un dato menor.

Desde ese punto de vista, coincido en que el calor puede llegar a influir un poco. Aunque espero que no sea en este caso. Lo ideal es que esté nublado o que llueva, ja.

¿Te pidió algo especial Bauza ante Boca?

No, no me dijo nada puntual. Sólo me indicó que hiciera lo que estaba haciendo antes de la lesión. Me dio su confianza y eso es importante para todo jugador.

¿Pensaste que ibas a remarla más para volver al equipo cuando te lesionaste?

No, siempre me sentí bien. Tuve esa contractura fuerte que me impidió estar unos partidos, pero siempre confié en el trabajo que estaba haciendo, pese a que la competencia por el puesto es muy sana entre todo nosotros. Creo que demostré que puedo jugar además.

En definitiva te adaptaste rápido y bien a la nueva función que te asignó el Patón en el círculo central.

Es verdad. Por suerte me adapté a lo que pretendía el técnico. Pero a la vez sé que debo seguir mejorando porque siempre podemos dar un poco más.

El equipo también tiene que seguir creciendo.

Por supuesto. Y podemos hacerlo porque tenemos un muy buen plantel.