Que no se sienta la diferencia

Central Córdoba comenzará a desandar su participación en la Copa Argentina al enfrentar esta noche, desde las 21.10 (por TyC), a Estudiantes por los 32vos de final.

Es irrefutable que la excursión charrúa a Sarandí será una empresa muy difícil. Porque entre los dos equipos hay una diferencia de tres categorías y además los de Tablada recién se están armando, a las órdenes del DT Claudio Pochettino, de cara al torneo de Primera C que comenzará a mediados de agosto.

Quizás en otro momento, con un plantel con más rodaje, este tipo de diferencias se hubiesen achicado. Aunque esto es fútbol y en definiciones que duran 90 minutos a veces muchas cosas se equiparan. Y hoy los de Pochettino, quien entre 1997 y 2001 vistió 117 veces la camiseta de Central Córdoba (marcó 6 goles), tienen mucho más para ganar que para perder. Y si bien la base del equipo que presentará hoy sólo pudo jugar dos amistosos, ante rivales de menor jerarquía, esto no colabora demasiado. El 14 de julio igualó 1 a 1 ante la reserva de Newell's (gol de Pablo Stupiski), mientras que el miércoles pasado empató 3 a 3 ante un combinado de jugadores libres, con tantos de Leandro Esquivel, Esteban Heredia y Sebastián Grazzini.

Justamente el mágico Grazzini es uno de los refuerzos que presenta hoy el charrúa y es por quien pasará el juego en la faz ofensiva. El ex Newell's tiene 37 años y hoy será su debut oficial en los azules. Ya que cuando estuvo en el Apertura 2004 en la B Metro, con Miguel Isabella como DT, fue tres veces al banco de suplentes (T. Suárez, San Telmo y Los Andes) y no jugó ni un minuto.

Otras tres incorporaciones serán de la partida. En el lateral izquierdo Mario Senra (viene de las inferiores de Boca), en el medio estará Pablo Saucedo (ex Alvarado) y la única referencia de área será Pablo Stupiski, quien viene de jugar en B. Mitre de Posadas en el Federal C. Mientras que al banco irá el delantero Gastón Tedesco (ex Argentino).

Los charrúas basarán su plan de juego en hacer un partido lento para achicar las diferencias futbolísticas y tendrán que aprovechar cada pelota parada a favor. Y lo anímico será clave para que la noche no termine en un papelón.

La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Y seguramente el pueblo charrúa que hoy dirá presente en el Julio Humberto Grondona en el viaje a Buenos Aires recordarán aquel 3 a 0 ante Estudiantes en la B Nacional en 1995, en el Parque de la Independencia, o aquella victoria ante Rosario Central en Chaco, en la Copa Argentina 2013.

Central Córdoba

Juan Marcelo Ojeda

Cristian Sgotti

Damián Ledesma

Gerardo Pérez

Mario Senra

Renzo Funes

Pablo Saucedo

Alfredo Trejo

Sebastián Grazzini

Tomás Armoa

Pablo Stupiski

DT: Claudio Pochettino4-2-3-1

Estudiantes

Mariano Andújar

Facundo Sánchez

Jonatan Schunke

Gastón Campi

Fernando Evangelista

Fernando Zuqui

Rodrigo Braña

Lucas Rodríguez

Pablo Lugüercio

M. Pavone o F. Apaolaza

Matías Pellegrini

DT: Leandro Benítez4-3-3

Hora y TV: 21.10 - TyC Sports

Estadio: Arsenal

Arbitro: Gerardo Cedro Méndez