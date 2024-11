Qué clásicos jugarán Newell's y Central clasificatorios para un torneo de Conmebol

Este lunes 18 de noviembre en el Complejo Polideportivo “Jorge Bernardo Griffa” de Newell’s Old Boys, en la ciudad de Rosario, 24 arqueros de 14 clubes de la Asociación del Fútbol Argentino en la categoría Masculino de 18 a 21 años se darán cita para la Final Argentina de la Liga Nacional de Arqueros , buscando ser el representante de nuestro país en la final de la 5ta edición del CONMEBOL Evolución de Arqueros (CEA).

Del evento, organizado por El Día del Uno y apoyado por la Municipalidad de Rosario y Newell’s, participarán grandes instituciones como Argentinos Jrs., Lanús, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Belgrano, Unión, Atlético Rafaela, Ferro y Tigre (entre otros), con la presencia de arqueros de gran presente y promisorio futuro.

Tanto el grupo C como el D, tendrán a un arquero de Newell’s y a uno de Central. Por lo cual habrá dos clásicos rosarinos en este evento. En la zona C el leproso Valentino Fernández se medirá con el canalla Damián Fernández, mientras que en la zona C se enfrentarán Ciro Thompson, representando a los leprosos y el paraguayo Leonardo Sosa Ruiz, como abanderado de los canallas.