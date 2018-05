Pulgar arriba con Ruben

Chamot hizo referencia a las declaraciones de Ruben sobre la chance de dejar Central e incluso retirarse. "En un determinado momento de mi vida, estando en Lazio y en la selección, me pasó que quise dejar el fútbol. Hay momentos en los que uno está agotado mentalmente y dice ciertas cosas. A mí también me pasó. Un día llegué a mi casa y le dije a mi esposa «dejo el fútbol, no aguanto más» porque no me salía nada, me peleaba con todo el mundo. Marco es de Central y en ningún lado se va a sentir mejor que acá. Lo que tenemos que hacer es respetarlo, ayudarlo y no tener una corta memoria con un jugador que nos dio tanto. En casos como estos lo que se pide es paciencia, pero sin olvidarnos que se trata de un jugador que cuando está en cancha deja todo desde el primer minuto hasta el último", reflexionó el Flaco.