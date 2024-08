¿Puede volver a Newell's? Williams Barlasina está en conflicto con Estudiantes

El arquero leproso, cedido a préstamo al club cordobés, no está pasando por su mejor momento en Río Cuarto y se abre una puerta para su vuelta a la entidad del Parque

El presente del arco de Newell's, desde hace un largo rato, no goza de buena salud. Los malos rendimientos en los últimos partidos, tanto de Ramiro Macagno como de Lucas Hoyos, abrieron un interrogante inmenso con respecto a quién debe tener la chance de seguir defendiendo los tres palos. Para colmo, el tercer guardavalla leproso Josue Reinatti, además de hacer sus primeras armas en la primera división, no viene con rodaje ni siquiera en la reserva.

Mientras todo esto sucede en el Parque de la Independencia, a 390 kilómetros se abrió una chance de repescar a un arquero de la institución que está en conflicto con su actual equipo. Se trata de Williams Barlasina, quien no transita el mejor presente en Estudiantes (Río Cuarto) ya que desde hace un mes tiene intenciones de regresar a la Lepra por diferentes factores. Este planteo del arquero a la dirigencia riocuartense no cayó bien y tras cumplir con una suspensión por cinco amarillas no volvió a ser titular.