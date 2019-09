Prueba de fuego y de poderío

Newell’s tendrá esta vez una prueba de calidad. Porque enfrente estará Boca, líder absoluto de la Superliga que pelea en dos frentes (el otro es la Libertadores). Una enorme medida para este rojinegro que golpeó y sumó todos los puntos disputados en el Coloso, muchos de ellos ante rivales directos en la lucha del promedio. Pero que fuera de casa en una ocasión tropezó ante un conjunto intenso como Vélez y sumó en su visita a Central, nada menos que su eterno enemigo. Por eso frente al xeneize será un ensayo considerado de alto impacto para medir el poderío de este Ñuls, que no desvía la atención y permanece con la mirada fija en el objetivo de cosechar puntos.

Hay una verdad insoslayable en la previa y que indica que el equipo de Alfaro está con la cabeza puesta en lo que será el primer duelo frente a River, por la Copa. Por eso se insiste en que el sábado presentará un equipo considerado “alternativo”, aunque es una realidad a medias. Porque el plantel xeneize es amplio y los supuestos suplentes no sólo son titulares en cualquier otro conjunto, sino que podrían ser figuras. Es verdad que podrá no tener en sus filas a todas sus estrellas, pero los que ocupan esos lugares no son poca cosa. Todo lo contrario.

Newell’s viene entonado y es un equipo, algo tan simple para decir y muchas veces tan difícil de encontrar. Tiene una idea de juego, donde muchas veces puede lucir y en otras ocasiones no tanto, pero encontró una línea que lo conduce hacia buenos resultados. Es cierto que en esto de buscar alguna deuda pendiente se puede encontrar cuando sale de su escenario. La primera vez que lo hizo y que le tocó un rival que hace gala de la intensidad —entre otras cosas— sufrió su primer golpe en lo que va de la Superliga, pero se recuperó en el clásico con el canalla en el Gigante y rescató un empate que pudo ser mucho más que eso. Por méritos propios.

Ahora le tocará medir fuerzas con un xeneize que no brilla, pero gana, suma y lidera el campeonato. Y que aún no le convirtieron goles, un detalle para nada menor. Aunque en el fútbol las rachas están para romperse y no hay equipos que sean inexpugnables por siempre, por eso será una más que importante medida para este Newell’s que despacito y en silencio fue saliendo de la zona roja. Y fue metiendo en problemas a otros equipos que parecían algo holgados y hoy están en problemas.

Boca será una enorme medida para este Newell’s de Kudelka que sin estridencias fue consiguiendo lo que tenía que hacer: sumar puntos. A veces con buen fútbol y en otras metiéndose en el terreno de la lucha. Si hay una deuda leprosa hoy reside de visitante, porque aún no ganó. Perdió con los de Heinze e igualó con el canalla, aunque en este caso con sumar algo podría darse por hecho en esta prueba de fuego. Y, además, quedaría muy bien posicionado.

La lepra no descansa y se prepara

No hubo descanso y ayer el plantel entrenó de manera liviana en el predio de Bella Vista, ya con el chip puesto en lo que será la visita del sábado a Boca Juniors, en la Bombonera. Hoy volverá a practicar en el mismo lugar con el fin de comenzar a definir el planteo a realizar frente al xeneize. ¿Cambios? Todo dependerá de lo que suceda en la semana y de cómo respondan los jugadores, aunque en principio podría repetir la formación que utilizó en los dos últimos cotejos, en su visita ante Central y de local con Aldosivi.