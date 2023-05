Provincial sufrió en el inicio de los play off del Torneo Federal en Paraná pero definirá en Rosario y El Tala empezó bien pero cayó con Central Entreriano.

El Torneo Federal de Básquet, tercera categoría del básquet argentino, entró en la etapa de definiciones con los play off de la División Litoral, en la Conferencia Norte. Y en el primer chico al mejor de tres, los únicos dos representantes rosarinos que quedaron no empezaron bien. Sobre todo Provincial , que había ganado su zona cómodo y perdió por buena diferencia en su visita a Sionista de Paraná, 75 a 59. Mientras que El Tala dio una batalla digna ante el más poderoso Central Entrerriano de Gualeguaychú en su estadio de calle Cochabamba, pero también cayó 72 a 61.

Provincial no jugó las etapas de play in por terminar primero en su zona y esperó rival, que fue Sionista. Por eso viajó a Paraná a tratar de empezar a definir la serie, pero se encontró con un duro escollo que lo obligará a remontar en la revancha entresemana y en el tercer partido si gana, ambos en el parque Independencia. El equipo entrerriano ganó el primer parcial 18-15 y sobre todo sacó ventaja en el segundo para irse al descanso 41-29. Reaccionó el rojo en el tercero y llegó a achicar a 54-45. No fue suficiente. Sionista aceleró en el tramo final y volvió a despegarse para ganar por 16 puntos, una diferencia que obliga a Provin redoblar esfuerzos, porque además el goleo fue bajo.