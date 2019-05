"Primero quiero armar el equipo con refuerzos"

¿Ya tenés decidido dónde vas a realizar la pretemporada?

Aún no. Primero quiero armar el equipo con los refuerzos que vengan. Es un receso largo y hay tiempo. Para qué me voy a ir a algún lado si no tengo el plantel conformado. En Arroyo Seco estamos muy cómodos y tenemos un lugar perfecto para realizar todos los entrenamientos. Vamos a arrancar acá y una vez que armemos el plantel, entonces sí la idea es irnos una semana o 10 días para terminar de consolidar el grupo. En ese sentido, a mí me gusta salir de la rutina para estar todo el día juntos, aprovechar para charlar, reunirme con los jugadores, jugar amistosos y tener más tiempo para mostrar las imágenes con las que nos manejamos. No quiero que se vayan a la casa y estén pensando en que tienen que ir a buscar al hijo al colegio o en alguna obligación familiar. Igual es un tema que no me preocupa tanto. Si podemos, lo hacemos. De lo contrario, está todo bien. La prioridad es armar el equipo.

¿Cómo te manejás con los amistosos? ¿Te gusta jugarlos lejos de Rosario, participar de torneos o preferís disputar los partidos en Arroyo Seco para no mover tanto al plantel con los viajes?

Me gusta que mi equipo juegue todo el tiempo. Pero como este receso será extremadamente largo, primero quiero escuchar las propuestas que lleguen para disputar los amistosos y evaluar qué es lo más conveniente. Esto es costo-beneficio. Por ejemplo, si sale algo en Uruguay para estar tres o cuatro días y jugar dos o tres amistosos, tal vez sea conveniente. Lo único que está decidido es que quiero jugar porque la única manera de que el equipo juegue como quiero es jugando y probando. Si no podemos irnos afuera, traeremos equipos competitivos para jugar amistosos en Rosario.