Santa Fe propone crear un fondo de infraestructura agropecuaria

El proyecto de presupuesto 2027, que el gobierno provincial envió a la Legislatura, contempla volcar la recaudación del impuesto inmobiliario al financiamiento de inversiones públicas en el sector

El gobierno de Santa Fe propuso crear un fondo de infraestructura agropecuaria que se integrará con la recaudación del impuesto inmobiliario rural. La iniciativa fue presentada en el proyecto de presupuesto 2027 y reuniría $ 38.342 millones.

El vienes pasado, el ministro de Economía, Pablo Olivares, presentó el proyecto de presupuesto 2027, que contempla recursos totales por $ 18,88 billones y gastos por $ 18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $ 919 millones. La iniciativa, que ingresó al Senado provincial para su tratamiento, contempla como novedad la creación de un fondo de infraestructura agropecuaria, al que se volcará la recaudación del impuesto inmobiliario rural, neta de coparticipación.

El Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (Fias) funcionará, en caso de ser aprobado, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. “Se trata de una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector”, detalló Olivares.

El ministro valoró esta mañana el nuevo Fondo como una “decisión de gobierno”, que persigue como objetivo que el Impuesto Inmobiliario Rural que era “un recurso de libre disponibilidad”, pase a tener una afectación 100 % para infraestructura agropecuaria.

“Es una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector”, concluyó.

Maximizar recursos para inversión

Olivares aseguró que “desde el primer día de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, las líneas directrices para la administración de las finanzas y los recursos del Estado, se basan en la austeridad y en la eficiencia operativa”. Es decir que procuran “hacer más con los mismos recursos” para que “lo que pueda ser destinado a la inversión para mejorar el futuro de los santafesinos, sea maximizado”.

El presupuesto proyecta un ahorro corriente proyectado de $ 2,27 billones, resultado de la diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes. Este ahorro permitirá financiar con recursos propios el 93% de los gastos de capital previstos, que alcanzan los $ 2,45 billones.

Según explicó el titular de la cartera económica, entre las prioridades se destacan las inversiones en seguridad ($ 2,34 billones), educación, cultura y deporte ($ 3,98 billones), salud ($ 1,80 billones), infraestructura productiva ($ 1,92 billones) y obras públicas ($ 2,13 billones). Esos desembolsos exceden en muchos casos las partidas asignadas para cada ministerio. Por caso, la cartera de Desarrollo Productivo tendrá un presupuesto de $ 414.726 millones pero los desembolsos para el área suman también los destinados obras de vialidad para reparar caminos de la producción, la Empresa Provincial de la Energía y los gasoductos.