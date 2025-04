Primer Mundial de futsal femenino, con Argentina y presencia rosarina

“Yo veía que el futsal femenino iba creciendo, aunque a pasos pequeños, había más clubes y más ligas, pero no se daba el paso más grande”. Ese paso más grande al que hacía alusión Carina “Becha” Núñez era a profesionalizar la actividad, a que se le diera la trascendencia que merece en Argentina , a que hubiera un Mundial .

La referente albiceleste pasó de querer largar todo a reconectarse con el futsal gracias a una lucha que trajo la mejor de las cosechas. Junto a esta historia hay otras. Por ejemplo la de la rosarina Lucía Rossi, ex Newell?s que hoy brilla en Ferro, o Luciana Natta, supercampeona nacional con All Boys.

Las 14 guerreras albicelestes, comandadas por Nicolás Noriega, hilvanaron tres festejos y un empate en fase de grupos: 4-0 a Chile, 10-0 a Perú, 3-2 a Uruguay y 1-1 ante Colombia. La batalla por el cupo mundialista fue ante Paraguay en semifinales. Las chicas arrancaron 0-1 en el marcador pero fluyó la fuerza interna para darlo vuelta 3-1 y festejar a lo grande. Lágrimas, desahogo y cantitos de cancha no faltaron.

81153778.jpeg Luchi Natta y Luli Rossi, figuras argentinas que contaron sobre este hito.

Lucía Rossi, la joya rosarina que no para de brillar

La rosarina de 19 años, con pasado leproso, la rompió en el selecciconado argentino Sub-20 y ahora lo replica en la mayor. Es tal el nivel que mostró que fue nominada a “mejor jugadora joven del mundo” en 2024. Y no se cansa de inflar redes para Ferro.

“Fue un alivio clasificar. El partido con Paraguay se vivió muy intenso, pero siempre con sensaciones muy lindas. Este es un equipo en el que se mezclan juventud (Lucía tiene 19 años) y experiencia. Las más grandes se colgaron la presión encima y nos dieron tranquilidad a nosotras, para que disfrutáramos el momento. Fue un día incomparable y un sueño cumplido”, le contó Luli a Ovación.

La goleadora rosarina también le dedicó unas palabras a sus compañeras y cuerpo técnico por semejante conquista. “Compartí este proceso de selección con personas increíbles. Muchas que están desde muy chicas luchando por sus sueños, que dejaron todo para clasificar al Mundial. Es un premio grupal al esfuerzo, a la dedicación y el sacrificio. Seguimos el camino de muchas pibas que estaban antes, que nos dejaron un gran legado, el de pelear cada pelota o superar momentos de adversidad. Ahora podemos decir que el sueño se hizo realidad”, concluyó la exjugadora rojinegra.

Luciana Natta, la argentina entre las diez mejores del mundo

La temporada 2024 fue inolvidable para Luciana. Figura y campeona con All Boys de la primera división y de la Supercopa, además ganó el premio Alumni a la mejor jugadora del país. Eso no fue todo. Además fue nominada en 2024 para los Jako Planet Awards, considerados los ?Balón de Oro del futsal?. Argentina quedó seleccionada entre las diez mejores del mundo.

“Haber clasificado fue algo histórico. Tenía un peso emocional muy alto por todo lo que significaba. Ya queríamos que llegara la Copa América. Estoy muy contenta porque esto no es algo que pase todos los días. Hicimos historia, no sólo representamos a una selección, también a un país, a todo un deporte, a muchas chicas que lo intentaron y no tuvieron la posibilidad de clasificar a un Mundial porque recién este va a ser el primero. También a las que están y a las que vendrán”, expresó la talentosa Luchi Natta.

Ahora los cañones se redireccionan hacia adelante, a la preparación para el torneo más trascendente. Y la cabeza ya cambió de chip. “Hay que prepararse bien porque va a ser especial. Todas las selecciones se van a preparar de manera particular porque será el primer mundial. Todas van a querer estar a la altura. Argentina no se tiene que quedar atrás y daremos lo máximo para llegar de la mejor manera a la competencia”, cerró una de las mejores jugadoras del mundo.

El plantel completo de Argentina

Trinidad D'Andrea (Secla), Cecilia López (Racing), Lucía Rossi (Ferro), Sofía Florentín (Rodiles de España), Melina Quevedo (Racing), Jazmín Della Vedova (All Boys), Luciana Natta (All Boys), Carina Núñez (Móstoles de España), Ana Ontiveros (FSF Castro de España), Silvina Nava (CD Torre Blanca de Chile), Agostina Chiesa (Racing), Silvina Espinazo (Racing), Mailén Romero (Ceuta FC de España) y Alejandra Giménez (Ceuta FC de España). DT: Nicolás Noriega.