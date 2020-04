Previa de Pascuas: rosca de fútbol

“Todavía hay tiempo para tomar decisiones”. La frase pertenece a Ricardo Carloni. “Hoy hablar de algo que no sea la salud de los argentinos es irresponsable”, fue la aseveración de Cristian D’Amico. Ambos dirigentes, de Central y Newell’s, respectivamente, en las entrevistas publicadas por Ovación (el viernes 27 de marzo la del vice canalla y el domingo 29 la del vice leproso), optaron por el perfil bajo, por mantenerse alejados de una situación que puede parecer odiosa (y está bien que así sea) en esto de hacer referencia a cuál será el futuro del fútbol argentino en días en los que desde el Gobierno nacional se están tomando medidas severas para evitar que la gente se siga infectando, y otros tantos muriendo, por causa del coronavirus. Ahora, quien se atreva a negar la rosca política que ya existe en la AFA se equivoca. Ya hay interminables charlas para ver de qué manera se soluciona el tema de los descensos y ascensos, como también la clasificación a las copas internacionales del próximo año. En la noche del martes la Superliga hizo un posteo en su cuenta de twitter que duró la nada misma, luego de la reacción de muchos clubes.

“Para la clasificación a los torneos de @CONMEBOL de 2021 se toma en cuenta la tabla de #Posiciones de la temporada 2019/20, y aquí te la recordamos”, fue lo que publicó Superliga en esa red social la noche del martes, adjuntando la tabla de posiciones que incluía la primera fecha de la Copa Superliga.

La publicación fue correcta. La tabla general incluye la primera fecha de ese torneo (fue la última fecha que hubo en el fútbol argentino), pero el hecho de que varios clubes hayan dejado en claro que esa tabla sólo tendría razón de ser en caso de que la Copa Superliga se siga jugando fue lo que provocó la eliminación inmediata de las redes.

En lo que atañe a los clubes rosarinos, Newell’s estaría adentro de la Sudamericana en cualquiera de los casos, y Central clasificaría únicamente si se exceptúa la primera jornada de la Copa Superliga. No obstante, los canallas tendrían argumentos para pelear porque la Copa Superliga otorga una plaza a la Libertadores y si no se juega más pero se computa esa fecha, habría un clasificado más al máximo torneo continental e ingresaría a Sudamericana el primero que está quedando afuera de la zona de copas. Hoy ese club es Central, como muestra el tweet de la imagen.

Pero el tema no es Newell’s sí o no y Central lo mismo. Lo que está claro por estos días, más allá de las declaraciones de turno de todos los dirigentes del fútbol argentino, es que la rosca política está y goza de buena salud. Para atreverse a afirmar lo contrario habría que presentar informaciones concretas de porqué la Superliga publicó un tuit y a los pocos minutos lo eliminó.

En este sentido hay algunas certezas y muchísimas incertidumbres. Estas últimas refieren a de qué manera se diagramará el fútbol a partir del próximo semestre. Para eso sí hay mucho tiempo por delante. Entre las certezas está la inmediata resolución que se le tiene que dar a esta temporada inconclusa.

Por obvias razones el tema no es sencillo. Porque hay quienes advierten que ya existe cierta presión de la televisión para que el fútbol vuelva cuanto antes, ya que sólo de esa forma quienes manejan los derechos televisivos en Argentina podrán hacer frente al pago de los clubes. En caso contrario ese pago no llegará y las instituciones sí se verán en la dificultad de afrontar los sueldos, no sólo de los planteles profesionales, sino también de los empleados con los que cuentan.

Ahora bien, suponiendo que se lleve a cabo cualquier tipo de desafío al protocolo de salud, ¿los futbolistas estarán dispuestos a aceptarlo?

Algunas fuentes cercanas a la AFA que fueron consultadas por Ovación coincidieron en que hay pocas chances de que la Copa Superliga se siga jugando. Es más, hubo alguien que fue un poco más allá en su aseveración y que afirmó que la decisión de suspender todo y que la actividad se retome directamente en el segundo semestre “ya está tomada”.

Lo que aseguraron es que “la idea es eliminar los descensos y que haya dos ascensos” y que, en principio, eso es algo que ya estaría acordado entre los dirigentes de los clubes de primera. Incluso una voz en particular advirtió que “todavía no se informa porque se está en medio de una situación de crisis, pero además de eso porque el problema no está con los descensos, sino en la Primera Nacional, donde no logran ponerse de acuerdo sobre si debiera ascender uno de cada zona o si hacerlo por la tabla general”.

De lo que sí hay quienes parecen estar convencidos es que estas decisiones que incumben descensos, ascensos y clasificación a copas internacionales es algo a lo que se le deberá encontrar una solución cuanto antes. Algunos hablan de que la próxima semana podrían surgir novedades.

Ya la semana pasada en el diario La Nación se publicó una nota referida al tema, en la que se entregaban detalles pormenorizados. Eso no quiere decir que sea tal cual ni mucho menos, pero, como suele decirse, “cuando el río suena...”.

Tiene razón D’Amico cuando dice que es “irresponsable” hablar de otros temas que no estén relacionados a la salud. Se puede coincidir con Carloni respecto a que “hay tiempo” para tomar ciertas decisiones. Pero ello no invalida de que, aún muy en la intimidad, se está hablando del tema.

Blanco blanqueó todo

Las dirigencias de Newell’s y Central han sido de las pocas en estos tiempos de pandemia que salieron a hablar de la situación en general y de sus clubes en particular. Ayer por la tarde se sumó otra voz fuerte entre la dirigencia del fútbol argentino, que se animó a hablar de qué se piensa puertas adentro. Fue el presidente de Racing, Víctor Blanco, quien habló sin tapujos de las posibilidades manejadas en la nota principal. “Siendo esperanzador, se podría jugar sin público pero hoy por hoy es todo incierto. Los jugadores van a necesitar 20 días de pretemporada. Si se sigue dilatando, no vemos con malos ojos anular los descensos y que el próximo torneo sea con 26 equipos (sumando a los dos ascendidos de la Primera Nacional)”, dijo.

Más claro, imposible. Además, el titular de Racing se animó a hablar de la posibilidad de reducir salarios a los planteles profesionales, pero aclaró que “será consensuado con los jugadores y con Agremiados”.