Presencias y dudas en Central de cara al gran clásico

Central sigue retrocediendo desde lo futbolístico. Miguel Russo continúa sin encontrarle la vuelta a esta versión canalla, que protagonizó ante Gimnasia un nuevo capítulo de derrota jugando de visitante. El plus es que dejó La Plata quedando afuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. A eso hay que sumarle que la próxima fecha será nada menos que ante Newell’s. El clásico se jugará en el Gigante. El entrenador deberá rearmar el equipo. No solo en pos de mostrar otra cara. También porque será local en el único partido que todo hincha no quiere perder. De antemano, el elenco auriazul ya tiene algunas presencias aseguradas como ciertas dudas y bajas.