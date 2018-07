Por Rinaudo se avanza, pero de a poco

La insistencia de Bauza por la llegada de un volante central hizo que la dirigencia canalla acelerara los trámites por Fabián Rinaudo, que es el jugador apuntado por el Patón. Lo que hay por el momento es una negociación que recién está en su etapa preliminar, pero más allá de eso en Arroyito ya hay cierto optimismo con que Fito pueda vestir la camiseta canalla en la próxima Superliga. Después de algunas charlas informales, lo que está haciendo Central en estos días es armar una propuesta para enviar a Gimnasia. Y la propuesta de ofrecer un jugador a cambio (podría ser préstamo o venta) por el momento no parece ser tan viable. Por un lado porque Bauza no está dispuesto a desprenderse de algunos de los volantes que se nombraban, pero por el otro porque Gimnasia tiene la firme intención de recuperar la totalidad o al menos una buena parte de la inversión que en su momento hizo por el mediocampista. Lo que sí hubo fue un contacto con el jugador, quien mostró buena predisposición para mudarse a Rosario. Es más, hasta habría acuerdo en cuanto a los términos del contrato. No obstante, todo dependerá de la flexibilidad que muestre la dirigencia del Lobo para ver si Central puede acercarse y de esa forma satisfacer el pedido del Patón.

Barbieri hace la revisión y firma

Central tendrá hoy un nuevo refuerzo. Se trata de Miguel Barbieri, quien llegará un año a préstamo, en lo que fue parte de la negociación por la venta del 50 por ciento del pase de Mauricio Martínez a Racing. El defensor llegó ayer a Rosario y hoy por la mañana se realizará la revisión médica. A la tarde firmará el contrato y mañana ya se sumará al plantel que conduce el Patón Bauza.