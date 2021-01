Póker de nombres en la danza de los refuerzos canallas

Asimismo los directivos del club están abocados a buscar ciertos nombres para reforzar algunos puestos que no estuvieron bien cubiertos durante la Copa Diego Maradona. Por orden de ubicación en el campo de juego, la prioridad es contratar a un arquero. Como la chance de repatriar a Jorge Broun está prácticamente caída ya que el arquero no aceptó la oferta que le realizó Central cercana al millón 200.000 dólares por un contrato de tres años y que él también se hiciera cargo de los 130 mil dólares de la salida de Gimnasia, la opción que gana terreno es incorporar a préstamo al ecuatoriano Alexander Domínguez (33 años).

El arquero de 1,95 metro de altura tiene contrato con Vélez hasta junio de este año y actualmente es suplente de Lucas Hoyos. Para ganar continuidad no ve con malos ojos aceptar el reto de jugar en Central y el Kily también le levantó el pulgar en lo referente a sus condiciones. No es la primera vez que Domínguez figura en una carpeta como posible refuerzo canalla. Es que ya en los tiempos de Edgardo Bauza como entrenador estuvo en el radar debido a que el Patón lo tuvo en la Liga de Quito y además lo conocía de la selección ecuatoriana. De no prosperar la llegada de Domínguez, se ubican más atrás Gonzalo Marinelli, actualmente en Tigre. También estuvo en análisis Matías Ibáñez, quien rescindió su vínculo con Racing y tiene arreglada de palabra su vuelta a Patronato.

La interrupción del contrato de Botinelli es cuestión de tiempo. Su continuidad parece cosa juzgada y el jugador elegido para reforzar la zaga es Joaquín Novillo (22 años), de gran presente en Belgrano de Córdoba. Es un defensor zurdo con buenas condiciones técnicas, un verdadero portento físico y de un carácter que encaja a la perfección para ponerse la camiseta de Central. Todavía se recuerda cuando en 2019 Fernando Batista lo convocó para jugar en la selección argentina y se consagró campeón de los Juegos Panamericanos de Lima tras golear 4-1 a Honduras. El tema es que Novillo también es seguido de cerca por varios clubes europeos y en ese sentido ofertas no le van a faltar.

76934590.jpeg.thumb.jpg Carácter. Novillo es uno de los mejores en Belgrano. Es seguido por clubes de Europa.

Los otros nombres que están apuntados juegan en el Arsenal que armó Sergio Rondina. Son el volante por derecha Jesús Soraire (32 años) y el delantero uruguayo Jonathan Candia (25 años), quien formó una dupla de gran entendimiento con Lucas Albertengo.

76934667.jpeg.thumb.jpg Dinámica. Soraire se destacó por el carril derecho en el equipo de Rondina.

Ambos jugadores saldrían en condición de préstamo y estarían dentro del presupuesto que quiere manejar la dirigencia de Central. En estos días habrá una definición.