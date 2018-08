Piris y Bíttolo no jugarían en Junín por la Copa Argentina

"Estoy bien físicamente, aunque me cuesta un poco porque venía trabajando en forma individual, no con un grupo. Una vez que pasen los dolores de los primeros días me voy a sentir de la mejor manera para jugar". La frase de Iván Piris en su presentación como refuerzo leproso deja en claro que no debería estar de arranque el domingo, por la Copa Argentina, más allá de que está lesionado Facundo Nadalín y el juvenil Alan Luque es el que viene probando De Felippe. Y no estaría mal que el entrenador le siga dando pista ante Defensores Unidos preparando con mayor tiempo al lateral derecho paraguayo. Precisamente de cara al comienzo de la Superliga, el viernes 10 ante Vélez.

"Esta fue mi primera semana de entrenamiento con el plantel, pero no quita que si el DT necesita que juegue lo haré", señaló Mariano Bíttolo, el lateral por el sector izquierdo que incorporó la Lepra a pedido del técnico. Y el razonamiento es similar a lo de Piris, con la salvedad que el 3 rojinegro que viene jugando es Leonel Ferroni y aparece como lógico que ante un rival menor como es el equipo de Zárate la decisión de Omar De Felippe sea no cambiar para este partido teniendo en cuenta que cinco días después estará el debut en el torneo oficial.

Claro que esto es mirando desde un costado y no desde adentro del plantel. Como también si se evalúa desde el costado que sería una opción para probar. Sin embargo, la Copa Argentina hoy demuestra que no es un campo de pruebas y que Newell's necesita ganar para acceder a los 8º de final.

Y esto más allá de las habilitaciones de los refuerzos (ayer el juez aprobó los de Bíttolo, Oviedo y Paredes, mientras hoy daría el okey por Piris y Zé Turbo) y va más allá de sus casos. En similares situaciones están el delantero Alfio Oviedo y el defensor Teodoro Paredes, quienes precisamente serán presentados hoy en conferencia de prensa, y que vienen de jugar en el torneo paraguayo con la camiseta de Cerro Porteño.

Sin ellos, el equipo que podría parar De Felippe el domingo en cancha de Sarmiento de Junín, a las 17.05, podría salir con Ibáñez; Luque, Fontanini, Callegari y Ferroni; Amoroso, Rivero, Bernardello y Fértoli; Figueroa y Lisandro Cabrera.