Periodista y piloto: quién es Christine GZ, la joven que se volvió viral tras su cruce con Colapinto

Después de que el video se viralizara durante los últimos días y el piloto sea visto como un nuevo “seductor” , la corredora nacida en India, pero de origen italiano y español, fue consultada sobre si accedería a una cita con el argentino. En diálogo con Radio La Red (AM 910), reconoció: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando” .

Al ser consultada sobre si efectivamente existió una invitación para una cita con el piloto, Christine aseguró que no fue invitada y que lo conoció “en el paddock, donde estaba toda su familia arropándolo”. A su vez, agregó: “Estaba su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”.El debut de Franco Colapinto en F1

2024-09-01 colapinto.jpg Franco Colapinto comenzó a paso firme su participación en la Fórmula 1.

El debut de Franco Colapinto en F1

Dejando de lado las segundas intenciones, la periodista de la cadena DAZN se refirió al plano deportivo, en el que analizó el debut de Colapinto en la escudería Williams: “Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, sino lo dejaba pasar”.

Quién es Christine GZ

Christine Giampaoli Zonca, reconocida en el ambiente del automovilismo como Christine GZ, es una piloto de carreras y periodista de la televisión española que trabaja en la cadena DAZN. Nació en Pondicherry, India, el 22 de julio de 1993, pero sus padres son italianos. A los ocho años, se mudó a Milán y luego a Tenerife, por lo que desde su adolescencia fue formada en España.

Colapinto.jpg Christine GZ y Franco Colapinto se reencontraron tras la viralización de la entrevista.

Es licenciada en Ingeniería de Motorsport en la Birmingham City University y formó parte de competencias de rally y off-road. A partir de 2021, participó en la Extreme E para varios equipos y, en 2024, participó en el Rally Dakar, donde se quedó con la 13ª posición en la categoría SSV (T4) con el equipo TC Racing del futbolista Thibaut Courtois.

Desde febrero de este año, se incorporó a las transmisiones televisivas de DAZN para la Fórmula 1, donde trabaja como reportera en los circuitos junto a Melissa Jiménez y Roldán Rodríguez.