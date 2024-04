Peñarol: el buen presente que intenta borrar un mal pasado

Hablar de Peñarol es hacer referencia ineludible a un histórico de la Copa Libertadores de América, más allá de que hace 37 años que no pude ganarla (la última vez que lo logró fue en 1987). Pero tiene cinco trofeos en sus vitrinas y 49 participaciones en esta competencia lo que le da cierto prestigio. Será el primer rival de Central, este jueves, en el Gigante. Viene de un gran arranque en el torneo uruguayo, de la mano de Diego Aguirre, quien además conoce muy bien el fútbol argentino. Claro que más allá de la historia del carbonero en la Libertadores a lo que en Central deben prestarle atención es al presente del equipo uruguayo, que se mantiene puntero en el torneo Apertura, aunque ya no en soledad, sino acompañado de Progreso. También, su última participación internacional fue un verdadero fiasco: en la Sudamericana 2023 perdió los seis partidos que disputó y por supuesto no sorteó la fase de grupos. Hace desde 2011, cuando jugó la final ante el Santos de Neymar, y con Diego Aguirre como DT, que Peñarol no pasa la fase de grupos de la Copa Libertadores.