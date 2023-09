“Clasifiqué a un torneo importantísimo pero por motivos económicos no pude ir”. Esta es una oración que se reproduce en bucle en la voz de cada deportista amateur en Argentina. Quién sabe la cantidad de atletas brillantes que se perdieron en estos tiempos por la maldita necesidad de tener que solventar sus propias carreras. Están los que desisten y están los que la siguen luchando. Contra viento, marea, federaciones, secretarías y todos los estamentos. Los sueños siempre pueden más.

Belén también contó cómo fue su 2023 y qué la llevó a clasificar al Mundial en Alemania. “Este año tuve la alegría de ir al Sudamericano en Paraguay, en el que tuve un primer puesto en figuras obligatorias. Clasifiqué también a la semifinal del mundo de libre pero por motivos económicos no pude asistir; fui al Panamericano en Colombia, en el cual obtuve un 2º puesto en figuras obligatorias y un 4º puesto en libre. Y mi reciente gran logro es estar clasificada y poder participar de la Copa Mundial de figuras obligatorias en Alemania, que se realizará el mes próximo”, contó.

Un año que quedará sin dudas para siempre en su memoria, en el que entendió que todo esfuerzo tiene recompensa a pesar de los obstáculos que van apareciendo en la ruta. La felicidad que le genera y el sostén inclaudicable de su familia también le dan un empujón necesario y fundamental para continuar la travesía.

“Participar en estos torneos es una experiencia hermosa, a nivel deportivo y también personal, te permite compartir con tus compañeros, conocer gente nueva y conocer diferentes lugares. Este es un gran año para mí, soy afortunada de poder estar cumpliendo muchos de mis sueños. Este deporte me lleva muchas horas de entrenamiento, dedicación y sacrificios, pero no me imagino sin practicarlo, es algo que disfruto y es mi gran pasión. Sin embargo, lamentablemente, todo lleva un gran costo y los precios para viajar son muy elevados, y todo corre por cuenta de los patinadores y sus familias”, se sinceró Belén.

Para que pueda viajar a los torneos realizan actividades para recaudar dinero (tarea que deberían llevar a cabo las federaciones y no los atletas y sus familias). “Siempre hacemos algún tipo de acción para poder juntar plata, y estamos en este momento en busca de cualquier tipo de colaboración, ya sea de sponsors o cualquier tipo de ayuda para alivianar la situación”, comentó la patinadora de Velocidad y Resistencia.

Su padre Alejandro agregó detalles sobre la situación que tienen que afrontar: “La semana que viene tenemos que ir a Buenos Aires, a la federación, para pagar una parte del viaje, que es en dólares y sale muy caro. Pedimos una ayuda a la secretaría pero no creo que nos den. Es todo muy difícil pero no queremos que se pierda el Mundial porque es una gran oportunidad para ella, también nos lo dijo su entrenadora. Y Belu está muy entusiasmada”.

Así como la situación de Belén, hay incontables casos similares. En lugar de venir desde arriba, la ayuda siempre viene desde abajo. De la gente para la gente. Un fenómeno repetido que ya no sorprende. Y en el medio están miles de chicos y chicas que persiguen sus sueños a pesar de todos los impedimentos. Como se escuchaba en Tango Feroz: “Los sueños se desangran por nada... pero el amor es más fuerte...”. Y su amor por el patín lo es.

Lo que hay saber para colaborar

El Mundial de patinaje artístico será en la ciudad alemana de Friburgo, del 20 al 22 de octubre. Y la familia de María Belén Leva junta fondos para el viaje en la cuenta cuyo CBU tiene el Alias FLOR.POSTRE.PATIN, de Gabriela Varela. En la misma situación se encuentra el deportista de Arroyo Seco Vicente Bachieca, de 15 años, quien clasificó también a la competencia internacional.