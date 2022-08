Para Central, ante el ferroviario fue una pesadilla de principio a fin

No la vio. Veliz fue mucho esfuerzo, pero cero incidencia en el área rival.

Central no estuvo a la altura y perdió ante un práctico Central Córdoba

Apenas un centro de Blanco en el que Veliz se pasó de largo fue lo poquito de Central en el arranque. Después, todo del ferroviario, que lo que hacía era esperar tranquilo y salir rápido abriendo la cancha. Así fue como Bay apareció solo a a espaldas de Cortes (salvó Báez), como Martínez por derecha (en sector de Blanco) entró en soledad y remató afuera, como entre Báez y Servio salvaron sobre la línea cuando Riaño se relamía. Pero tanto fue cántaro a la fuente que al final se rompió. Tremendo pase de López y excelente zapatazo de González Metilli para desairar a Servio.

Ya no eran avisos, sino golpes. Y no sólo la reacción de Central no llegó rápido (Buonanotte logró aproximarse a Rigamonti), sino que los problemas se agudizaron con ese zurdazo desde el borde del área de Soraire, que hizo lo que le dio una y mil vueltas a Benítez antes del remate.

Sin juego y con enormes problemas defensivos, Central enfrentaba más un dolor de cabeza que un partido en el que sólo pudo responder con una entrada de Blanco por izquierda, con un remate llovido que dio en el techo del arco.

El único golpe de timón que intentó el Apache fue el ingreso del debutante Ramírez, para poner dos tanques en el área, pero el tiro le salió por la culata porque la anemia futbolística siguió y el desconcierto fue en aumento. Así, todo fue empuje, ganas, pero nada de ideas. Y no eso no fue todo, sino que el equipo comenzó a exponerse cada vez más. Pudo ponerse en partido con ese cabezazo de Benítez en el palo, pero no sucedió.

Era ir como podía y defenderse también como podía. Pero en el medio de tanto desconcierto llegó esa corrida de Renzo López, el penal de Servio y la sentencia de Martínez para empezar a bajar el telón a una noche para olvido.

Todo lo que hizo Tevez esta vez no fue solución porque la fisonomía de equipo Central nunca la pudo concretar y así, en ese arranque a contramano y la búsqueda de una solución que nunca llegó, el canalla no sólo perdió sino que por la diferencia que Central Córdoba le marcó, se dio un porrazo de aquellos.