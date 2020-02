Palacios se puso la ropa y podría ir al banco ante el Ciclón

Frank Kudelka tuvo su primera alegría del mercado de pases. Ayer Sebastián Palacios llegó a Newell’s, se puso la pilcha y comenzó a entrenar bajo sus órdenes después de que se resolviera la contratación a préstamo por una temporada, con cargo (300 mil dólares) y una opción de compra de 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, y luego firmara su contrato. “Hoy (por ayer) ya entrenó, vamos a evaluarlo en qué condiciones está, pero creo que bien porque venía entrenando. Es un jugador que nos puede aportar cosas importantes y buena competencia en el puesto”, deslizó el DT en la rueda de prensa que brindó en Bella Vista tras la práctica matutina. Y durante esa charla anticipó que de no surgir ningún obstáculo repetirá el equipo que viene de igualar con Arsenal (ver aparte) y hasta llenó de elogios a Pablo Pérez, por el que los rojinegros hicieron un sondeo con el fin de lograr su regreso.

El eje inicial del diálogo pasó por la noticia de las últimas horas con la contratación de Palacios tras el okey de Pachuca de México, el único que restaba ya que Independiente había dado su conformidad días atrás. Casi justo sobre el cierre del libro de pases que se produjo anoche y después de casi un mes de negociaciones. Por eso sobre el atacante que solicitó a gritos expresó: “Lo he hecho jugar en varios lugares cuando lo dirigí. Tuvo buena injerencia por derecha, eventualmente lo puede hacer por izquierda y hasta lo hizo como doble delantero suelto. Muchas veces lo hicimos jugar con rotación constante por todo el frente de ataque. Puede jugar en toda la amplitud del campo en zona de ataque”.

En su alocución, el técnico repitió su idea de no haber pedido jugadores sólo con el fin de sumar. “Siempre me he considerado un entrenador no pedigüeño; en todo momento trato de entender las posibilidades de la institución donde estoy y tengo la misión de potenciar a lo autóctono, a lo que tenemos. Es fácil pedir y que te lleven el apunte, pero así es muy fácil también que queden las entidades como están en nuestro país”.

Otro tema que siempre está en escena y que nuevamente surgió durante la conferencia involucra el nombre de Jerónimo Cacciabue, que lidió con una lesión y ahora se encuentra buscando la puesta a punto ideal para retornar al equipo. Al respecto, Kudelka informó: “Estamos en plena focalización que de una vez por todas Cacciabue pueda estar a disposición, pero siempre entendiendo y respetando los plazos de las personas. Ha sido un jugador muy importante para nosotros y lo volverá a ser”.

Ya metido de lleno en lo que será el duelo ante el equipo de Diego Monarriz, Kudelka analizó: “Va a ser un partido difícil como todos, cualquiera le hace fuerza a cualquiera y no importa la situación de tabla en la que esté. Es un rival lindo para enfrentar, entiendo que puede ser un gran juego y espero que sea con un triunfo”.

Dentro del contexto de la charla surgió el nombre de Pablo Pérez _sonó por el Parque en algún momento y seguirá, por ahora, en Independiente_ y el DT lo cargó de elogios: “No soy objetivo hablando de Pablo Pérez, lo dirigí (NdR: en Unión en la temporada 2010/11), tengo una relación con él personal y profesional muy buena. Es un jugador de jerarquía, pero en las arcas económicas ahí ya no me meto”. ¿Y las constantes amarillas y expulsiones? “A mí dámelo, conmigo jugó un año de titular y no lo expulsaron nunca”, concluyó.