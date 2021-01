Paglialunga estaba a cargo de la sexta de la Rosarina, pero no llegó a dirigir ningún partido (sólo lo hizo en algunos pocos amistosos) porque el torneo nunca arrancó y también coordinó durante un tiempo el baby, en la ciudad deportiva. Pero la intención es darle una oportunidad en la estructura de AFA. Tendrá a su cargo la séptima división, que estaba bajo la tutela de Román Raponi, que pasaría a la sexta. Mientras, Alejandro Fernández iría de sexta a quinta, que es la división que estaba a cargo del propio Potepán (había sido uno de los candidatos a dirigir la reserva, después de la asunción del Kily en primera).

Si bien aún no fue oficializado por parte del club, la nueva grilla de AFA quedaría integrada de la siguiente forma: 4ª Fernando Lanzidei, 5ª Fernández, 6ª Raponi, 7ª Paglialunga, 8ª Cristian Colusso y 9ª Jorge Díaz. Puede haber algún cambio de última, pero todo está programado de esta forma.

Hubo varias charlas entre los responsables de las inferiores y la comisión directiva y en algunas de ellas participó Gordillo. Pero una vez ya armado, aunque a grandes rasgos, el nuevo esquema de las inferiores, se pasó a las reuniones con los entrenadores, que fueron citados de manera individual para ponerlos al tanto de la situación y, además, para conocer sus puntos de vistas sobre el funcionamiento de la estructura, atendiendo a que se trató de un año especial, prácticamente sin competencia producto de la pandemia.

Otro que se incorporará, pero no para las divisiones de AFA, es Matías Lequi. El ex defensor de Central (su último paso por el club fue en la temporada 2011/12, en la Primera B Nacional, con Juan Antonio Pizzi como entrenador) estará a cargo de una de las divisiones de las juveniles (posiblemente la 2008). Hace algunas semanas desde el club se contactaron con Lequi, le comentaron la idea de sumarlo a la estructura de AFA y desde allí hubo un tiempo de análisis de parte del ex zaguero, hasta que la respuesta fue positiva. Lequi se sumará a Javier Cristaldo, Jesús González y Hernán Pisani (posiblemente desde la 2009 a la 2011, respectivamente).

Incluso desde hace algo más de un mes quien se encuentra trabajando en la ciudad deportiva es Laureano Tombolini, como entrenador de arqueros, aunque es un proceso que está “a prueba”, según confiaron.

La posible grilla de los DT de AFA

Fernando Lanzidei (4ª)

Lanzidei.JPG

Detrás de Hugo Galloni y el Topo Riquelme es el técnico que más partidos dirigió en Inferiores de AFA. Desde 2010 a 2017, inclusive estuvo en 4ª y en 2019 en 5ª.

Alejandro Fernández (5ª)

Fernandez.jpeg

En inferiores de AFA tuvo una primera etapa entre 2008 y 2012 inclusive donde dirigió en 7ª y en 8ª. Y en 2019 estuvo a cargo de la 6ª de AFA (Categoría 2002).

Román Raponi (6ª)

Raponi.jpg

A pesar de no tener un pasado como jugador de Central se ganó un lugar. Fue DT de 9ª división en 2018 (Cat. 2004) y 2019 (Cat. 2005). En 2020 le habían dado la 7ª.

Mario Paglialunga (7ª)

Paglialunga2.JPG

Había sido nombrado como DT de la sexta de la Rosarina, pero no pudo dirigir ningún partido porque el torneo no arrancó. Además coordinó las infantiles de AFA.

Cristian Colusso (8ª)

Colusso2.JPG

El Chiry iba a dirigir por primera vez en AFA el año pasado a la 8ª división (Cat. 2005). Por la pandemia sólo dirigió el primer partido y fue una victoria ante Racing (L) 3-1.

Jorge Díaz (9ª)

Jorgediaz.JPG

Hizo un gran trabajo en Infantiles de AFA con la categoría 2006, donde salió campeón en 2019 y subcampeón de América al perder la final con Fluminense por penales.