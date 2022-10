Pablo Përez: "Estamos a un paso de la Sudamericana y podemos llegar a la Libertadores"

Y valoró: “la personalidad que tuvieron los chicos para plantarse en esta cancha (Madre de Ciudades), para aguantarse el juego ofensivo del rival y a partir de eso encontrar los espacios. Empezamos a golpearlos de a poco. Tuvimos personalidad para atacar. Los metimos en un arco. Hacía mucho que no estábamos tan tranquilos como en el segundo tiempo”.

Cada vez está más aceitado el tándem que conformás con Sforza. Te entendés muy bien con el juvenil. ¿Cómo te sentís?

Si te hablo de Sforza me voy a exceder. Es un chico muy prolijo, profesional, maduro, es muy difícil encontrar un joven con la cabeza que tiene. A mí me da tranquilidad adentro de la cancha y para que yo sienta eso es muy difícil. Encuentro en él un jugador que me corre, que piensa, que sabe jugar con la pelota, que tácticamente entiende todo y hasta me da indicaciones. Me simplifica un montón de situaciones y me libera la tensión, la cabeza y la forma de jugar. Teniéndolo al lado me potencia, es un pilar dentro del equipo.

Otra vez estuviste dialogando mucho con el árbitro Jorge Baliño hasta que fuiste reemplazado.

Pedía el cambio desde la jugada anterior e hice una falta para que me saquen. Terminé al límite en lo físico como siempre. Con Baliño nos agarramos todo el partido, pero me va a tener que bancar, sobre todo cuando veo que me cobran mal. Cuando ya no me toleran, entonces me amonestan.

¿Te motiva más seguir jugando el año que viene si se meten en una copa internacional?

Me están retirando (risas). Voy a seguir, lo que me da ganas de hacerlo son los chicos que tienen voluntad, fuerza y ganas de crecer. A veces se los ve tensos porque no es lo mismo jugar en Rosario que en otros equipos, ponerse esta camiseta no es sencillo y ellos lo hacen y juegan con personalidad. Quiero apoyarlos, ayudarlos y que lleven a Newell’s al lugar que se merece.

Están por conseguir un objetivo muy importante que es volver con Newell’s al plano internacional. ¿Qué significa esto para vos siendo uno de los máximos referentes del plantel?

Es muy motivante estar con los jóvenes de este plantel. Llegar a una copa internacional es uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Teníamos en los planes la Copa Argentina, pero quedamos afuera, y el otro objetivo era lo internacional. Estamos a un paso de la Sudamericana, pero vamos por el otro objetivo, por la copa de arriba (clasificación a la Libertadores). Hay que motivar a toda la banda, pero ellos mismos están eufóricos y esperemos que lo vuelquen el jueves ante Tigre y demos un paso más importante.

¿Sueñan con meterse en la Libertadores?

Hay que ganar de local. Hay que ganarle a Tigre y a Boca y después repetir en Barracas. Claro que se puede llegar a la Libertadores.

EL HOMBRE BICENTENARIO

Pablo Pérez cumplió ante Central Córdoba 200 partidos con la camiseta de Newell’s. Ocupa el puesto número 31 entre los futbolistas que más jugaron en el club detrás de Gerardo Martino (509 partidos), Norberto Scoponi (408), Juan Manuel Llop (403), Fabián Basualdo (307), José Berta (302), Lucas Bernardi (298), Sergio Almirón (297), Julio Saldaña (295), Santiago Santamaría (293), Roque Alfaro (291), Maximiliano Rodríguez (280), Jorge Pautasso (279), Diego Mateo (276), Ángel Perucca (273), Américo Gallego (265), Víctor Civarelli (264), Mario Zanabria (264), Alberto Carrasco (262), Andrés Rebottaro (258), Armando Capurro (256), Víctor Ramos (253), Juan Carlos Sobrero (251), Ignacio Scocco (246), Jorge Theiler (240), Alfredo Luis Chabrolín (238), Víctor Figueroa (228), Daniel Antonio Sperandío (225), Gustavo Dezotti (206), Germán Re (205) y Julio Zamora (205).

PP8 lleva 185 partidos por torneos de AFA entre liga y copa nacionales, y 15 en torneos de Conmebol (11 en la Copa Libertadores 2013 y 4 en la Copa Sudamericana 2021). Jugó 164 partidos de titular (fue reemplazado en 95 de ellos) y 36 veces ingresó desde el banco de suplentes. Con él en cancha Newell’s ganó 78, empató 57 y perdió 65.

El volante rojinegro debutó en primera división el 2 de diciembre de 2006 cuando los rojinegros igualaron 2 a 2 con Godoy Cruz en la fecha 18 del Apertura 2006. El DT fue Nery Pumpido y la lepra formó con: Justo Villar; Gastón Aguirre, Miguel Torrén, Germán Ré; Cristian Ansaldi (88’ Marcos Flores), Hernán Bernardello, Leonel Vangioni (85’ Sebastián Arrieta), Mauro Cejas; Paulo Pérez (58’ Leandro Torres), Santiago Salcedo; Oscar Cardozo.

En el primer partido que convirtió lo hizo por triplicado. Fue en su noveno partido en el círculo privilegiado, el 26 de mayo de 2007, cuando Newell’s igualó 4 a 4 con Estudiantes en el Estadio Único por la fecha 16 del Clausura 2007. Aquella noche le hizo tres goles a Mariano Andújar.

Lleva 25 gritos con la camiseta de sus amores: 3 de cabeza y 22 de jugada (14 con la pierna derecha y 8 de zurda). Anotó 3 goles dentro del área chica, 18 en el área grande y 4 fuera del área. Curiosamente conquistó más goles de visitante (14) que de local (11). En el Marcelo Bielsa hizo 7 tantos en el arco del palomar y 4 en el del hipódromo.

Al equipo que más goles le convirtió fue a Estudiantes (4). Lo sigue Independiente con 3 mientras que con 2 goles están Racing, Colón, River y All Boys. En tanto le marcó un tanto a: Unión, San Lorenzo, Godoy Cruz, Argentinos Jrs, San Martín (SJ), Olimpo, Deportivo Lara de Venezuela y Gimnasia (LP)

Es el futbolista que recibió más tarjetas amarillas en la historia de Newell’s (84). Además fue expulsado 5 veces en las tres etapas que lleva en el club (2006-09, 2011-13 y 2020-22).

Tuvo 16 entrenadores distintos en su carrera. Los que más lo dirigieron fueron Gerardo Martino (57 partidos), Sanguinetti (21), Caruso Lombardi (19) y Frank Kudelka (18).

Datos estadísticos: Carlos Durhand