Otro partido clave pero por metas superadoras

Es tentador para un periodista decir a modo de presentación que tal o cual equipo está ante un partido clave. Pero la definición no cabe siempre, ni mucho menos. Sin embargo, en este caso Newell’s sí viene atravesando ese tipo de encuentros y el de esta noche en Avellaneda será uno de ellos. Y todo por la goleada del sábado pasado ante Colón en el Parque. Esa victoria, tremenda, contundente, ahora le permite al equipo de Kudelka estar a las puertas de pasar la página y meterse de lleno en las discusiones más placenteras como es pugnar por clasificar a las copas, en especial la Libertadores. Aquel 4-0 sobre los sabaleros le permitió el aire suficiente como para enfocar hacia objetivos superadores y Racing es claramente uno de ellos. Sí, si los rojinegros piensan que esa meta es alcanzable, el choque de hoy debe encuadrarse como fundamental para esas aspiraciones.

Si el empate en cancha de Lanús le permitió sumar para el promedio y a la vez mantenerse al alcance del granate, hoy el último que clasifica a la Libertadores (35 puntos), el triunfo sobre Colón deja a Newell’s (34) con la potestad de, en las 13 fechas que restan entre Superliga y Copa Superliga, ir en busca de esa bocado siempre tentador ante un Racing (35) que sólo queda afuera del objetivo hoy por diferencia de gol frente al conjunto de Luis Zubeldía.

Dependerá en todo caso de Newell’s si cree que puede pegar el salto o bien no perder de vista el promedio para asegurar cuanto antes la permanencia. Si su discurso sigue siendo ese, no perder hoy en el Cilindro sería un buen aliciente. Pero ganar sin dudas lo haría subir de piso, lo haría ya creer definitivamente que la dura pelea que encaró en esta temporada ya está siendo ganada y puede avanzar casilleros. Detrás de River y Boca hay un grupo compacto del que puede emerger la cabeza. Porque más allá de que entrar a la Copa Sudamericana sería sin dudas valioso, hacerlo a la Libertadores le daría mayor lustre a este proceso de Kudelka, el plantel y la dirigencia llevaron adelante.

Newell’s no podía darse el lujo de ceder puntos frente a Colón y no sólo no lo hizo sino que le aplastó la mano para que no pueda levantarse, al punto al menos de dejarlo manco para poder recortarle los 10 puntos que le sacó en el promedio, que son 13 sobre Patronato y 16 sobre Gimnasia, todos ellos dividiendo de igual manera que los leprosos. Ese 4 a 0, resultado siempre extraño en una competencia donde no hay tanta diferencia entre los equipos, siguió dejando a los rojinegros en su condición de invicto en este 2020, con 6 partidos sin conocer la derrota.

Hoy Racing entonces le propondrá una competencia entre iguales, porque el equipo de Sebastián Beccacece también sabe lo que es perder este año, aunque cayó en el último encuentro de 2019 (ante Lanús) y por lo tanto su invicto se extiende a 5 partidos. También tiene el ánimo por las nubes por su victoria en el Nuevo Gasómetro pero sobre todo en la anterior, cuando con dos jugadores menos le convirtió y le ganó el clásico a Independiente.

En todo caso, después de mucho tiempo, la tensión de lo que hay en juego, el postulado de “partido clave” tiene que ver con sensaciones más placenteras que vivir siempre con la soga al cuello. No significa relajarse, sí superarse. Newell’s está ante una prueba de esas que hablan de si le da el piné. Con sus refuerzos inclusive, mostró que sí. Qué importante sería ratificarlo esta noche.

Beccacece: “La pasión por Newell’s no se pierde”

Sebastián Beccacece vivirá hoy un partido sin dudas especial. Es que el hoy DT de Racing nunca ocultó su sentimiento por Newell’s y por eso, cada vez que lo enfrenta, debe partirse en dos, como lo expresó ayer en conferencia de prensa. “El sentimiento que tengo por Newell’s es continuo. La pasión no se pierde, pero hoy yo me debo a Racing”, expresó quien ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de la Academia, luego del épico triunfo en el clásico sobre Independiente. Y además le tiró elogios a los muchachos de Kudelka. “Es un equipo que sabe a lo que juega, y que tiene en claro el mensaje de local y visitante, con un entrenador que le trajo calma. Va a ser un lindo partido, una linda disputa”, sentenció. Por si acaso aclaró algo que se sabe: “Racing tiene que protagonizar el partido a partir de la tenencia”.