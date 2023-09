Otro papelón y otra mancha para el clásico rosarino

Este miércoles a la mañana debía jugarse el clásico de reserva en el Parque. Newell's estaba listo y Central no fue por "falta de garantías". Cruce dirigencial

No se jugó. Newell's salió a la cancha y Central no se presentó por "falta de garantías". Un papelón.

Newell’s y Central iban a jugar este miércoles a las 11 en el Coloso Marcelo Bielsa el clásico de reserva por la séptima fecha de la Copa Proyección. Pero Newell’s estuvo listo para el partido y Central decidió no presentarse por una cuestión de “mala organización”. Otra mancha lamentable para el derbi rosarino, esta vez en los juveniles, que es justamente donde debe comenzar el cambio para una mejor convivencia. Otro papelón del fútbol rosarino . Versiones distintas desde las dirigencias por la suspensión de la reserva, ya en la recta final de lo que será el clásico de primera división, el próximo sábado 30 de septiembre en el Gigante. El aperitivo ya empezó muy mal.

El árbitro Martín Morenza asentó en la planilla que no se jugó por la no presentación del equipo visitante. Y la Liga avisó que reprogramará el partido clásico de reserva.

Además, que “la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas”.