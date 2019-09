Otra vez probó con Ribas

En la práctica del jueves mostró la primera carta pensando en reemplazar al lesionado Lucas Gamba. Diego Cocca ordenó un minucioso trabajo táctico, que probó durante un buen lapso, con la figura de Sebastián Ribas junto a titulares. Pero el entrenador de Central ayer redobló la apuesta. Ratificó su pensamiento a la hora de hacer cuarenta minutos de fútbol. Volvió a incluir al lungo delantero entre los once que se perfilan para salir en la foto principal en el cercano clásico ante Newell’s. Resta saber si la semana que viene, que será cuando el plantel regrese a los entrenamientos, el entrenador canalla sigue apostando por el ex Lanús para que forme la dupla ofensiva junto a otro centrodelantero como Claudio Riaño para encarar el derby.

Hasta ahora es el número puesto para debutar desde el arranque. Ribas picó en punta en la lucha por ocupar el lugar que dejó Gamba, quien padece un pequeño desgarro en el muslo derecho. Si bien el ex Huracán sigue realizando una rutina específica debido a que aún no está descartado formalmente, lo cierto es que hoy por hoy está más afuera que adentro por obvias razones.

Cocca marcó la cancha diplomáticamente y no tachó al ex atacante de Huracán de la lista que pueden estar ante a Newell’s el próximo domingo en el Gigante de Arroyito. Según explicó el DT, Lucas "está trabajando muy bien, haciendo toda la parte de kinesiología, el sábado (hoy) y domingo (mañana) va a seguir con lo mismo, no se va a parar para que siga recuperando”, explicó ayer en rueda de prensa.

Y agregó: "Todavía falta mucho tiempo, pero toda la parte médica se está ocupando de darle a Gamba todos los tratamientos para acortar los tiempos lo máximo que se pueda. Después va a depender mucho de cómo se sienta el jugador y cómo llegue los días previos al partido”.

¿Llegará realmente al partido más importante a nivel provincial teniendo en cuenta que este tipo de "lesión muscular grado 1” demanda un período de 15 días de recuperación? "La experiencia que uno tiene es que por ahí el doctor te puede decir que no tiene nada y el jugador siente molestia o al revés. Va a depender mucho de cómo se sienta él, de evaluar con el médico y tomar una decisión en conjunto”, graficó Cocca como dejando entrever además que hasta último minuto no dará ninguna pista sobre este caso.

Más allá de estas frases, lo real es que el entrenador auriazul incluyó durante los dos últimos entrenamientos a una misma cara para suplir la baja de Gamba. Y es la de Sebastián Ribas. Sea en el arduo táctico del jueves como en el ensayo futbolístico de ayer a la mañana entre titulares y suplentes.

Todo indica entonces que la idea que tiene al menos en la previa el DT es ocupar la plaza que dejó por el momento el ex delantero Huracán con el lungo atacante que llegó desde Lanús en el reciente mercado de pases. A la vez es verdad que todavía quedan seis sesiones de prácticas, ya que el plantel volverá a la carga con todo el lunes tras haber sido licenciado luego de la jornada matinal de ayer.

En el colectivo auriazul ya se insertó el nombre de Ribas como la gran opción válida para encarar el clásico. Quizá este ensayo de laboratorio tenga su esencia táctica en la buena y segura altura que ostentan los zagueros centrales leprosos Santiago Gentiletti y Cristian Lema.

No obstante, el entrenador Cocca seguramente analizará a la brevedad las otras cartas que tiene bajo la manga para ver si apuesta por el doble 9 como hasta el momento certifica la lógica o cambia el repertorio y mira de lleno sobre las otras variables que cuenta a disposición.

Y ahí quien corre con cierta ventaja es Joaquín Pereyra. Claro que si ingresa el entrerriano la táctica será otra. También la estrategia para encarar el partido más importante del semestre para el pueblo auriazul. En este caso sería una apuesta bastante cautelosa por parte de Cocca. Conservadora realmente.

Sobre todo oficiando de local. Donde la lógica marca que Central debería asumir el rol protagónico. Sobre todo porque hace tres fechas que no puede ganar y además sería una buena excusa para mantener la racha favorable en los clásicos como también una especial ocasión para ver si puede salir de la zona de descenso directo.