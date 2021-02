Osaka frustró el sueño de Serena, que se despidió de Australia entre lágrimas

Antes de salir de la cancha una vez derrotada por 6/3 y 6/4, Williams se paró frente al público y se llevó la mano al pecho mientras cientos se pusieron de pie para aplaudirla. La gran pregunta era la de saber si se estaba despidiendo. Pero ella, en su afán de mostrar la misma fortaleza que muestra en el court, dijo un rato después: "Si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie". Lo hizo con una sonrisa, pero en cuanto la siguiente pregunta volvió sobre el tema, se quebró entre lágrimas, miró hacia abajo y dijo: "He acabado". Se levantó y se fue. Toda una señal de lo que el tenis significa para esta mujer que sigue batallando contra jovencísimas jugadoras y a un nivel excepcional. Más que nunca en este Abierto se la notó a Serena impecable físicamente, jugando a un gran nivel. Con Osaka no le alcanzó.