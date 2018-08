Ortigoza quiere "demostrarle a la gente que no vino a pasear" a Central

El presente de Central puede calificarse como perfecto. Por lo menos desde lo numérico, ya que tiene puntaje ideal por los triunfos que cosechó en las dos primeras fecha de la Superliga y porque lidera la tabla de posiciones en soledad. Y dentro de ese combo, recuperó a una de sus piezas clave: el volante Néstor Ortigoza, quien dejó atrás una lesión, se mostró ilusionado por el presente del equipo y aseguró que su objetivo es demostrarle a la gente que no vine "a pasear". Y dejó en claro que ese es su "desafío".

"Quiero rendir en la cancha, que es donde me siento más cómodo. Tuve la mala suerte de que me lesioné cuando llegue. Estaba esperando que arranque el torneo para jugar y rendir. Y así demostrar que no vine a pasear. Ese era mi desafío", manifestó el experimentado volante.

Ortigoza también hizo hincapié en el gran comienzo de torneo que está protagonizando el equipo del Patón Bauza: "Arrancar como arrancamos me encanta. Es fundamental para el el grupo, lo individual y la gente. Esto recién empieza. Estamos tranquilos, sabemos que es largo y hay mucho por mejorar".

Y continuó: "Ahora hay que sostenerlo. El domingo tenemos un partido chivísimo (Central recibe a San Martín). Tenemos que hacer pesar la localía. Hacernos fuertes acá. El equipo que se va de nuestra cancha se tiene que tiene que ir muerto porque corrimos, jugamos, metimos, movimos la pelota, generamos muchas situaciones...".