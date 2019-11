Ortigoza: "No voy a seguir, quiero volver a San Lorenzo"

Néstor Ortigoza transita las últimas semanas en Central. El vínculo concluye a fin de año como también la relación con la entidad, algo ya sabido. Y su despedida no será dentro de un campo de juego, sino observando desde afuera porque una lesión lo marginó de las canchas y, más allá de eso, porque Diego Cocca no lo tiene en cuenta. Su etapa en el canalla, donde salió campeón de la Copa Argentina, se terminó y es lógico que esté pensando en lo que será su futuro. Y dónde llegará para continuar con su carrera deportiva. “No voy a seguir después de fin de año, me voy tranquilo por cumplir el objetivo de salir campeón. Ahora mi deseo es volver a San Lorenzo, donde fui feliz y la plata no sería impedimento (sic)”, aseguró el Gordo en Radio Late, de Buenos Aires.

El contrato con el canalla se le termina y no habrá renovación. Encima, la relación con el entrenador no es buena y tampoco lo tuvo en cuenta. Todo lo contrario. Empero, es casi lógico que el futbolista busque nuevos horizontes y uno de ellos —entre otros— podría ser San Lorenzo si es que surge alguna posibilidad. Y si no otra entidad que se interese en sus servicios. Con el cuervo tiene un vínculo especial y si llega Néstor Gorosito como DT como se presume quizás se le abra las puertas de Boedo nuevamente. Ante esto, el volante añadió: “Yo lo tuve a Pipo en Argentinos y me gustaría que me vuelva a dirigir”.

Ortigoza desanda los últimos días en Arroyito pensando en un futuro que lo tendrá en otra institución. Eso está por demás de claro y él mismo así lo manifestó. Y ni siquiera depende de si Cocca continuará o no al frente del equipo después de que se estableciera algunos límites. Lo concreto es que la falta de rodaje empujó aún más a que el final que parecía anunciado prácticamente se confirmara.

Por el momento el Gordo eligió el silencio en los medios locales quizás con el afán de que la repercusión no sea tan intensa como lo puede ser hablando en Capital. En los últimos días lo hizo en algunas radios y medios televisivos. La semana pasada, por ejemplo, en La Oral Deportiva ratificó lo que muchas veces se dijo sobre la poca relación con el DT. “El entrenador está en todo su derecho de que le guste otra cosa, pero no me gusta cuando la caretean. Me dice que soy un líder y me saca a pasear para que la gente no lo putee en la cancha. Sí, soy un líder, pero me tiene en el freezer”. Y fue por más para que no queden dudas de su contrapunto con Cocca. “Lamentablemente vino un DT que no le gustaba mi juego. Haga lo que haga, yo sabía que no tenía la chance de jugar acá”.

Ortigoza se está despidiendo de Central, ya desde afuera de la cancha. Su ciclo hace tiempo concluyó y ahora apunta a la continuidad en otros lares. Con un 2020 luciendo otra casaca.