El descargo de Euge Quevedo luego de cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

La cantante de cumbia y cuarteto fue invitada al escenario del Movistar Arena. Minutos después de su presentación, confesó que los nervios la superaron

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona regresó a la Argentina y comenzó su serie de presentaciones en el Movistar Arena . El artista agotó 14 funciones en el estadio ubicado en Buenos Aires y, en los primeros días, brindó tres conciertos consecutivos. En una de sus presentaciones, el cantante recibió en el escenario a la cantante de cumbia y caurteto Eugenia Quevedo.

Euge es una de las cantantes argentinas con mayor proyección en los últimos tiempos. Apodada "La Muela", con tan solo 34 años, la artista oriunda de San Luis se consolidó como una referente femenina del cuarteto y la cumbia, especialmente por su trabajo junto a La Banda de Carlitos, de Córdoba. En 2017 obtuvo un Premio Gardel y actualmente recorre festivales de todo el país con su música y su potente voz. Es así como, la joven promesa de la música argentina, fue invitada al escenario del Movistar Arena para interpretar la canción “Fuiste Tú” junto al reconocido cantante de música romántica.

Sin embargo, además de volverse viral su presentación, también comenzó a circular su angustia y el descargo que realizó tras su performance.

Qué dijo Euge Quevedo luego de cantar con Ricardo Arjona

A pocos minutos de bajarse del escenario del estadio colmado del Movistar Arena, la cantante de cumbia expresó su angustia a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram —que horas más tarde eliminó—, la artista reconoció que no se encontraba conforme con su performance. Según relató, los nervios volvieron a jugarle una mala pasada, algo que, aseguró, le sucede con frecuencia incluso en shows importantes.

"Les voy a ser sincera. La estoy pasando pésimo. Creo que hay cosas que todavía tengo que aprender, y es a controlar mis nervios", comenzó diciendo en un video.

“Siempre me pasa en todos los shows, incluso cuando estamos con el Queso, cuando hemos estado en el Movistar, ustedes me han visto emocionada y demás. Es algo que no lo puedo controlar y es horrible. Y está bien, se siente súperhumano, pero es horrible porque la paso pésimo y te juro que yo ni siquiera quiero llorar, pero tengo una angustia... porque digo ‘loco, no puede ser’”, expresó.

Explicó que, a pesar de su preparación y del esfuerzo constante que dedica a su carrera, muchas veces siente que no logra dar todo lo que puede arriba del escenario. “Me la paso estudiando, me la paso dándolo todo. Y, obviamente, esto lo comparto siempre con ustedes porque es muy angustiante, frustrante".

"Sentir que por ahí los nervios te juegan en contra y que no lo podés dar todo, que escuchás y decís: ‘Ay, no’. Sentir como esa frustración de decir: ‘Loco, no podía cantar de los nervios’. Es muy feo, te juro que es muy feo y como que necesito desahogarme... ya está, obviamente acá estoy, los estoy volviendo locos a todos, frustradísima”, expresó.

euge quevedo

El agradecimiento de Euge Quevedo

Tras la repercusión de su video, Quevedo volvió a expresarse en redes sociales y agradeció el apoyo y reaccionó con humor al ver que su descargo se había viralizado: “¡Gracias a todos por sus mensajes! ¡Son hermosos! ¡Me dieron mucho amor y eso no tiene precio. Ya se me pasó la locura!”