Vuelve el Pilates Mat con Mirta

Mirta de Fussi, pionera del pilates en la Argentina, reanudó sus clases de Pilates Mat tras el pedido de sus alumnos.

Reconocida por su trayectoria, Mirta vuelve con propuestas renovadas que combinan técnica, bienestar y resultados visibles.

El Pilates Mat mejora la postura, fortalece el core, aumenta la flexibilidad y reduce el estrés.

En esta nueva etapa, se incorporan accesorios de GMP como círculo flexible, resortes, aros, esferas y bosu, que potencian cada ejercicio y permiten trabajar de manera integral.

Las clases ya están en marcha y convocan tanto a alumnos habituales como a nuevos interesados en una práctica saludable y efectiva.

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