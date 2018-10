Néstor Ortigoza habló del clásico. Si bien todo indica que el partido se jugaría el próximo 24 de octubre en horas de la tarde, la confirmación oficial sigue brillando por su ausencia. Pero el volante canalla dejó sentada su postura: "Al clásico lo hace especial la gente, y jugarlo sin público no va a estar bueno".

En declaraciones en rueda de prensa este mediodía en Arroyo Seco, Ortigoza fue consultado por el clásico y allí destacó que "La gente lo hace especial. Sin público no va a estar bueno, pero si toca jugarlo de esa manera también hay que ganarlo".

Pero más allá de esta apreciación, el volante central auriazul se refirió a la catastrófica derrota por 4 a 0 el domingo ante Unión: "El domingo nos fuimos enojados con nosotros mismos, pensando que no podemos repetir la misma actuación que tuvimos".

Pero fue más allá con la autocrítica: "El otro día perdíamos 4 a 0 y la gente no paraba de cantar y de alentar. En lo personal, el domingo, me dio vergüenza propia porque la gente estaba cantando y nosotros no podíamos responder a semejante locura de la gente".

Ortigoza aseguró que el equipo estuvo "flojo" en todas sus líneas y planteó "dar vuelta la página y arrancar de nuevo".

"Estamos pensando en el partido que se viene, en cancha de Boca, tratando de levantar y dar vuelta la imagen que dimos el domingo.

Sobre el xeneize dijo que "tenemos que hacer un partido inteligente. Ellos en su cancha van a ir a atacar en los primeros minutos y tienen gente rápida. Debemos volver a ser un equipo sólido".