Ortigoza: "Cocca y el profe Bustos conmigo se portaron pésimo"

Néstor Ortigoza se va de Central con la insatisfacción de haber perdido continuidad futbolística desde que asumió como entrenador Diego Cocca. Pero hizo una diferenciación entre su vínculo con el cuerpo técnico y el que estableció con la gente. "Me hubiese gustado jugar más pero fue decisión del DT. La gente conmigo se portó espectacular y estoy agradecido al hincha”, expresó.

Ortigoza hizo un análisis simple y práctico: “Este año no fue bueno, pero me voy de Central con el objetivo cumplido de haber salido campeón".

El Gordo está enojado con Cocca y su preparador físico Javi Bustos. Y fiel a su estilo frontal no oculta sus argumentos. “Cuando todos hablan mal de un técnico y de un profe, por algo es. Se manejaron muy mal. Vos podés poner a quien quieras y tomar las decisiones pero el manejo no es bueno. Que te mientan, hablar por atrás y demás cosas que no corresponden. Entonces no me guardé nada y se los dije, pero la caretearon diciendo que estaba todo bien. Me boludearon. Me tuvieron de sparring en el 2019", monologó el experimentado futbolista.

Pero su opinión no concluyó ahí. Fue más descriptivo: “Le faltaban el respeto a los pibes del club y los trataban mal y eso no puede pasar, no tiene que haber diferencia con un joven y un grande”.

De cara al futuro, Ortigoza expresó que quiere seguir jugando. “Estoy con muchas ganas de seguir, me siento bien, quiero ser protagonista y pelear el puesto en el club que siga. Quiero jugar dos años más y salir campeón antes de retirarme”, dijo.

También señaló que le gustaría volver a San Lorenzo. "La gente me quiere y yo lo disfruto. Sería hermoso volver, tengo el pase en mi poder y me ilusiono con regresar”, respondió.