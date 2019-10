Ortigoza: "El DT me tiene en el freezer"

Néstor Ortigoza brindó ayer declaraciones a un medio de Buenos Aires y le pegó a Cocca. “El DT está en todo su derecho que le guste otra cosa, pero no me gusta cuando la caretean. Me dice que soy un referente, un líder y me saca a pasear para que la gente no lo putee en la cancha. Sí, soy un líder, pero me tiene en el freezer”, argumentó el 10. “Tengo muchas ganas de seguir, quiero salir campeón de vuelta. Lamentablemente vino un técnico que no le gustaba mi juego o le gustaba otra intensidad. Haga lo que haga sabía que no tenía la chance de jugar en Central. Se termina el torneo y se me cumple el contrato, quedo libre”, cerró el volante que fue campeón de la Copa Argentina.