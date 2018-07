Ortigoza: "Bauza nos pide orden y no cometer tantos errores"

"Partido que juguemos, partido que tendremos que ganar". Néstor Ortigoza apuesta fuerte a sólo semanas del inicio de la competencia, que tendrá como primera prueba el choque por Copa Argentina, ante Juventud Antoniana. Y ante la consulta de qué implicancia tendrá ese encuentro ya que a los pocos días dará inicio la Superliga, el volante respondió: "Nosotros tenemos que saber que cada torneo que juegue Central lo tenemos que hacer al máximo y pelear hasta el final".

Bauza desde que llegó habló de la solidez defensiva y de los 41 goles que recibió el equipo en la pasada temporada. En ese reordenamiento, ¿qué deberán brindar los mediocampistas? ¿más esfuerzo u orden? "Creo que más orden. El esfuerzo lo tenés que hacer siempre, tanto para defender como para atacar. Lo que dijo el Patón está claro respecto a que lo del torneo anterior no fue bueno porque nos cometieron muchos goles. Eso quizá fue porque no estábamos en un buen nivel, pero ahora hay que dar vuelta la página y hacer lo que nos dice Bauza, que es el orden y no cometer tantos errores", analizó Ortigoza.

Para el Gordo, al equipo "todavía le falta mucho" y consideró que "estos dos amistosos que hicimos todavía no son medida. Hoy nos estamos enfocando más en lo físico, aunque los triunfos fueron importantes para ir ganando en confianza. Tenemos muy en claro que todavía estamos por debajo del nivel que pretendemos y a lo que apuntamos es a llegar de la mejor manera al primer partido oficial, que es por Copa Argentina".

"Yo me siento muy bien en la mitad de la cancha y el Colo es un jugador muy inteligente. Pero recién van pocos partidos y tenemos que conocernos más todavía. La idea es que cuando salimos a presionar que no estemos los dos en línea para hacer bien las coberturas , pero son cosas que vamos a ir mejorando a medida que vayamos sumando minutos", dijo sobre su relación futbolística con Gil.