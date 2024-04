Olivera habló de lo que pasó en el Gigante: "No había clima de cancha ni problemas"

Maximiliano Olivera, uno de los capitanes de Peñarol, recibió un piedrazo en pleno rostro en el partido inaugural de Central en la Copa Libertadores disputado en el Gigante de Arroyito. Después de varios días del incidente, el jugador habló del tema, contó paso a paso lo sucedido, que "no había ningún problema ni el clima en cancha estaba caldeado entre jugadores" y pidió que "la sanción que se tome sea un ejemplo para que no vuelva a pasar".

Y continuó: "En ese momento siento la piedra en la cara. Esto no se justifica con nada y nunca nadie se lo espera, pero si uno está insultando o gritándose cosas con la gente capaz te esperás recibir alguna agresión de un inadaptado. Yo estaba mirando hacia otro lado y la piedra me pegó de costado. Si yo llegaba a estar de frente me podía haber lastimado más aún en el ojo u otra zona. No había ningún problema ni el clima en cancha estaba caldeado entre jugadores".

"Sentí impotencia porque en el momento de la pedrada lo que sentí es un golpe muy fuerte. La reacción que me salió fue de bronca, de ir a buscar a la persona que me golpeó con la piedra y por suerte mis compañeros me agarraron y no pasó a mayores. Esperemos que la sanción que venga (para Central) sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar en ninguna cancha".

"El mensaje de Diego Aguirre (DT de Peñarol) fue que podríamos haber hecho un mejor partido, pero no merecíamos haber perdido. El pensamiento que tenemos todos es que merecíamos llevarnos por lo menos un empate porque ellos no nos generaron tanto, nada más ese gol de pelota quieta. Y nosotros generamos alguna chance", concluyó Olivera.