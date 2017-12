"No le hicimos mal a Ñuls", aseguró Scocco

El 2017 que se termina sin dudas será recordado como el año en el que Newell's vio emigrar a referentes históricos que alcanzaron la gloria en el Parque como fueron los casos de Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco. Dos símbolos indelebles de las últimas décadas del club rojinegro, que regaron la cancha con talento, goles, compromiso, sentido de pertenencia y vueltas olímpicas. A mitad de año, debido a marcadas diferencias y cortocircuitos con la dirigencia, entre ellas las reiteradas promesas de pago incumplidas con el plantel, tanto la Fiera como Nacho decidieron irse del club del que son hinchas y en el que pensaban terminar sus respectivas carreras. También es cierto que el juez Fabián Bellizia exigió reducir el presupuesto del fútbol profesional y hubo un éxodo masivo de futbolistas de aquel equipo que dirigió el renunciante Diego Osella y que logró el pasaje a la Copa Sudamericana del 2018. Ayer Nacho Scocco se refirió a su salida de Newell's: "Leí las declaraciones de Bermúdez (el directivo habló con Ovación desde Paraguay y dijo que "los jugadores nos expusieron en Agremiados) y la verdad que el presidente nunca me termina de sorprender. Ninguno de los referentes le hicimos mal al club".

Sin dudas que la relación se dañó entre la actual comisión directiva y estos futbolistas que gozan del cariño eterno de los hinchas leprosos. Por eso dejaron el Parque y buscaron otros rumbos para sus carreras. Nacho Scocco se puso la camiseta de River y ganó esta edición la Copa Argentina, mientras que Maxi Rodríguez desembarcó en Uruguay y fue campeón con Peñarol.

El presidente rojinegro Eduardo Bermúdez, en una entrevista mano a mano con este diario en Paraguay, que Ovación publicó en su edición de ayer, expresó que "hay equipos que debían diez veces más que nosotros. Eso es así como digo. Además no hay que olvidarse de que nuestros jugadores fueron a Agremiados y nos expusieron. Los otros futbolistas de otras entidades no fueron ninguno. Pero ya está, vamos para adelante". Además, el mandamás leproso enfatizó: "A Maxi Rodríguez, Scocco y (Sebastián) Domínguez les pagamos todo. A (Mauro) Formica le chequeamos una parte. La mayoría cobró".

Estos dichos del presidente del Parque no tardaron en tener la respuesta de Nacho Scocco. El ex artillero rojinegro retrucó: "Leí las declaraciones de Bermúdez y la verdad que el presidente nunca me termina de sorprender. Ninguno de los referentes le hicimos mal al club. Yo me fui de Newell's con una deuda y acepte que me la paguen de acá en un año y si nos pedían dos también aceptábamos. No quiero prenderme en esa jugada del presidente que trata de hacer política para sacar réditos personales. Como referentes siempre esperamos hasta último momento, defendiendo a nuestros compañeros y dándoles todas las posibilidades. Lo que menos quiero es hacerle mal a la Lepra y la gente lo sabe". Nacho realizó estas afirmaciones ayer en el programa Zapping Sport, de Radio 2.

Claro que el delantero no fue el único que en este fin de año reflotó el cortocircuito con la dirigencia. A mediados de diciembre Maxi Rodríguez declaró en el programa "No todo pasa", de TyC Sports, que "en Newell's se perdió el sentido de pertenencia que tuvo, en Europa se hablaba de lo que generaba Newell's. Hubo jugadores de mucho renombre que le dieron cosas al club. En ese momento lo disfrutamos. Hoy no es que me da lástima, pero está pasando una situación muy delicada y ojalá pueda cambiar".

La Fiera agregó: "Cuando volví de Liverpool era para quedarme en Newell's, mi casa, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. Pensé que volvía para quedarme. En Uruguay encontré respeto y tranquilidad familiar. Hago las cosas que puede hacer cualquier ser humano".

Lo dicho, el 2017 fue el año de la despedida de dos futbolistas que ya son leyenda en el club del Parque. Por el bien de Newell's deberían limarse las asperezas entre las partes y tal vez el sueño de los hinchas de verlos otra vez con la rojinegra pueda llegar a buen puerto. El club debe estar por encima de todo y todos.