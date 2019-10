No hay prisa con Formica para el choque ante el Lobo

Formica se encuentra listo para calzarse los botines. Si no entra desde el principio, ocupará un lugar en el banco.

Frank Kudelka no se apresura. Se toma su tiempo para definir si Mauro Formica ingresa desde el comienzo o se sienta en el banco de suplentes. “Iremos evaluando su evolución”, manifestó ayer el entrenador, dejando abierto el interrogante de un hecho que parecía ser cierto y que era que el Gato volvería a la titularidad. La duda surgió a partir de que físicamente hoy no estaría para un partido completo, encima teniendo la visita a Talleres pocos días después. El entrenador no quiere apresurarse con el Gato y hoy la chance es que repita la formación que venció a Patronato, con Denis Rodríguez de volante por la izquierda.

La participación de Formica en el amistoso del jueves frente a Central Córdoba fue un hecho auspicioso. Estuvo en la cancha 70’. “Jugó más tiempo que el que preveíamos. Lo hizo bien. Hacía mucho tiempo que no jugaba tanto tiempo. Así que iremos evaluando día a día su evolución. Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros, pero trataremos de no cometer errores en cuanto a los apresuramientos”, manifestó ayer Kudelka en conferencia de prensa.

Formica se perdió cuatro encuentros por una esguince en la rodilla con lesión de ligamentos y volvió contra Patronato, ingresando los 81 minutos. Fue un breve tiempo, el suficiente para que metiera el tercer gol en la primera pelota que tocó. A partir de esos pocos minutos que jugó es que Frank Kudelka no quiere mandarlo a la cancha desde el inicio sin tener la seguridad que se encuentra en condiciones de hacerlo.

El interrogante que él se plantea también surge porque la próxima semana tienen “partidos bastante seguidos”. Se refiera a los enfrentamientos del martes con Gimnasia y luego el del domingo 3 de noviembre frente a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, con la habilitación para que asista el público rojinegro. El DT considera que puede ser grande la exigencia si es que juega de titular en ambos.

Dependerá de la evaluación que haga con Formica durante estos días. Teniendo en cuenta que Denis Rodríguez, su reemplazante, no desentonó en los encuentros que jugó, es factible que continúe entre los titulares.

“No creo que haya muchas variantes del equipo que jugó”, manifestó ayer Kudelka, dando más señales sobre el equipo. El entrenador quedó conforme con el rendimiento de Aníbal Moreno en el puesto que pertenece a Jerónimo Cacciabue y que había ocupado Lucas Villarruel en el empate 0 a 0 ante Banfield en el Coloso.

Cacciabue participó del amistoso contra Central Córdoba y sintió una molestia donde tuvo el desgarro. Kudelka no descartó que pueda ir al banco, aunque un día antes desde el club ya se lo había dado de baja para el compromiso frente a Gimnasia.

La probable formación que pondrá el entrenador Kudelka para recibir el martes al Gimnasia y Esgrima de Diego Maradona será con los siguientes jugadores: Alan Aguerre; Stéfano Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez.