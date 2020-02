“Los problemas de Colón no arrancaron conmigo, está claro, viene de arrastre”. Diego Osella se defendió en la conferencia de prensa que dio ayer tras la práctica del sabalero. Es que las críticas le apuntan por no haber ganado desde que asumió y pese a que llegó al club con muy buena imagen, los cuestionamientos aparecieron.

“Se entiende la impaciencia, la crítica, pero en la construcción de un equipo para que pueda salir de una situación incómoda, retroceder casilleros no es bueno: estamos en una búsqueda”, sintetizó. “No me molestan las críticas cuando se hacen respecto al juego. Lo que sí me molesta es cuando se cuestiona por dos días de descanso o por trabajar en doble turno. Es entrar en excusas baratas”, se quejó.

Y respecto a Newell’s, advirtió que “tenemos un partido súper complicado y debemos intentar resolverlo”.