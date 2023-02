Newell's y un triunfazo de corazón valiente

Conmovedor. Por la entereza, por la entrega, por el sacrificio. Por no resignarse pese a que el panorama se le había presentado negro en la noche del Coloso. Newell’s obtuvo un triunfo de un enorme valor, especialmente desde los simbólico. Por eso los tres puntos se cotizan el doble, porque los consiguió jugando casi 50 minutos con uno menos por la expulsión de Willer Ditta . Y con una enorme nobleza, por no rendirse jamás, superó a Banfield por 2 a 0 y se fue feliz. Porque lo ganó con guapeza y corazón.

El primer obstáculo con el que se encontró Newell’s fue la presión que le propuso Banfield. Una marca asfixiante para no dejarlo salir y, en segundo orden, obstaculizarlo en el medio para que no maneje la pelota. La virtud de local fue que no se desesperó nunca. Mantuvo la paciencia y tocó a un lado y a otro, hasta que encontraba por donde filtrar el pase.