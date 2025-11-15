La Capital | Turismo | aerolínea

Una nueva aerolínea sacude el mercado con la ruta Buenos Aires-Madrid

La aerolínea Plus Ultra, que comercializa pasajes con casi un 50% de descuento, comenzará a volar entre ambas capitales desde mayo de 2026.

15 de noviembre 2025 · 08:39hs
La aerolínea lanza promociones en los nuevos vuelos que conectarán las capitales Buenos Aires y Madrid.

La aerolínea lanza promociones en los nuevos vuelos que conectarán las capitales Buenos Aires y Madrid.

La compañía aérea española Plus Ultra confirmó su llegada al mercado argentino, estableciendo un nuevo punto de inflexión en la competencia de los vuelos intercontinentales.

Con el anuncio de su ruta directa entre Ezeiza (EZE) y Madrid-Barajas (MAD), la aerolínea ha comenzado a comercializar pasajes con precios que parten desde los u$s 640, lo que representa una reducción de hasta el 50% respecto a las tarifas promedio de sus competidores directos.

Plus Ultra iniciará sus operaciones regulares en Argentina a partir de mayo de 2026 con dos frecuencias semanales, programadas para los días jueves y domingos. La proyección de la aerolínea es audaz: planea duplicar esta frecuencia a cuatro vuelos semanales tan solo dos meses después, en julio de 2026, para capitalizar la temporada alta invernal argentina y el verano europeo.

La clave de la estrategia de precios bajos reside en la tarifa de lanzamiento más económica, que parte de u$s 640 (más tasas e impuestos), pero está sujeta a la restricción de equipaje: el pasajero solo puede llevar una valija pequeña de cabina y un artículo personal.

El impacto en el mercado aéreo argentino

El desembarco de Plus Ultra intensifica la presión sobre las aerolíneas ya consolidadas en el corredor Buenos Aires–Madrid, uno de los más demandados. Actualmente, las compañías que ofrecen vuelos directos, como Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, mantienen precios significativamente más altos.

Estos son algunos precios de referencia:

  • Iberia: u$s 1506

  • Air Europa: u$s 1511

  • Aerolíneas Argentinas: u$s 1374

  • Avianca (con escala): u$s 1014

La oferta de Plus Ultra obliga a las competidoras a reconsiderar sus estructuras de costos o a enfatizar sus servicios diferenciales, pues la diferencia de precio inicial es demasiado grande para ser ignorada por el viajero sensible al costo.

>> Leer más: MSC Yacht Club: como un hotel boutique en altamar, con salidas desde Buenos Aires

Una compañía española en expansión y nuevo competidor

Plus Ultra, fundada en 2011 y con base en Madrid-Barajas, opera actualmente con una flota de Airbus A330. Su CEO, Roberto Roselli, confirmó que la aerolínea está en un ambicioso plan estratégico que busca “duplicar la flota”, abrir “nuevos destinos en Iberoamérica” e “incrementar las alianzas” con líderes del sector.

Además de Plus Ultra, el mercado argentino se prepara para la llegada de World2Fly, otra aerolínea española vinculada al grupo Iberostar. World2Fly planea establecer su base de operaciones en el aeropuerto de Rosario, aunque aguarda la finalización de obras de infraestructura para iniciar sus vuelos, que, en principio, están programados para enero de 2026.

Noticias relacionadas
Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort combina lujo, cultura local y actividades para toda la familia.

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort: donde la playa se convierte en experiencia

Miches se volvió uno de los destinos más atractivos para disfrutar del Caribe.

Miches, el destino del Caribe que todavía guarda secretos

Viajar impulsa a conocer nuevos lugares y estimula los sentidos.

Viajar nos cambia la vida: once razones para no quedarse quietos

propuestas para cerrar el ano entre confort, naturaleza y buena gastronomia

Propuestas para cerrar el año entre confort, naturaleza y buena gastronomía

Ver comentarios

Las más leídas

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Lo último

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Se viene el musical La Canción de Orfeo con una única función en Venado Tuerto

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La Capital, Decano de la prensa argentina, nació el 15 de noviembre de 1867 de la mano de Ovidio Lagos y gracias al financiamiento de Justo José de Urquiza

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Ovación
Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Rugby: Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera, dijo el capitán de Uni

Rugby: "Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera", dijo el capitán de Uni

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newells del peor de los infiernos

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor de los infiernos

Policiales
La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

La Ciudad
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados