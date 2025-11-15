Una nueva aerolínea sacude el mercado con la ruta Buenos Aires-Madrid

La aerolínea Plus Ultra, que comercializa pasajes con casi un 50% de descuento, comenzará a volar entre ambas capitales desde mayo de 2026.

La aerolínea lanza promociones en los nuevos vuelos que conectarán las capitales Buenos Aires y Madrid.

La compañía aérea española Plus Ultra confirmó su llegada al mercado argentino, estableciendo un nuevo punto de inflexión en la competencia de los vuelos intercontinentales .

Con el anuncio de su ruta directa entre Ezeiza (EZE) y Madrid-Barajas (MAD) , la aerolínea ha comenzado a comercializar pasajes con precios que parten desde los u$s 640 , lo que representa una reducción de hasta el 50% respecto a las tarifas promedio de sus competidores directos.

Plus Ultra iniciará sus operaciones regulares en Argentina a partir de mayo de 2026 con dos frecuencias semanales , programadas para los días jueves y domingos. La proyección de la aerolínea es audaz: planea duplicar esta frecuencia a cuatro vuelos semanales tan solo dos meses después, en julio de 2026 , para capitalizar la temporada alta invernal argentina y el verano europeo.

La clave de la estrategia de precios bajos reside en la tarifa de lanzamiento más económica, que parte de u$s 640 (más tasas e impuestos), pero está sujeta a la restricción de equipaje: el pasajero solo puede llevar una valija pequeña de cabina y un artículo personal .

El impacto en el mercado aéreo argentino

El desembarco de Plus Ultra intensifica la presión sobre las aerolíneas ya consolidadas en el corredor Buenos Aires–Madrid, uno de los más demandados. Actualmente, las compañías que ofrecen vuelos directos, como Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, mantienen precios significativamente más altos.

Estos son algunos precios de referencia:

Iberia: u$s 1506

Air Europa: u$s 1511

Aerolíneas Argentinas: u$s 1374

Avianca (con escala): u$s 1014

La oferta de Plus Ultra obliga a las competidoras a reconsiderar sus estructuras de costos o a enfatizar sus servicios diferenciales, pues la diferencia de precio inicial es demasiado grande para ser ignorada por el viajero sensible al costo.

Una compañía española en expansión y nuevo competidor

Plus Ultra, fundada en 2011 y con base en Madrid-Barajas, opera actualmente con una flota de Airbus A330. Su CEO, Roberto Roselli, confirmó que la aerolínea está en un ambicioso plan estratégico que busca “duplicar la flota”, abrir “nuevos destinos en Iberoamérica” e “incrementar las alianzas” con líderes del sector.

Además de Plus Ultra, el mercado argentino se prepara para la llegada de World2Fly, otra aerolínea española vinculada al grupo Iberostar. World2Fly planea establecer su base de operaciones en el aeropuerto de Rosario, aunque aguarda la finalización de obras de infraestructura para iniciar sus vuelos, que, en principio, están programados para enero de 2026.