Tras el empate clásico, Newell's va al Cilindro en busca de levantar la puntería

A este Newell’s, el clásico no le representó un gesto de ratificación de rumbo. El empate en cero con Central lo ubicó nuevamente ante un incómodo espejo, que solo multiplicó inquietudes y estiró dudas. Esa imagen reciente no le arrimó garantías ni confianza para los siguientes pasos. Hasta ahora, todo sigue transitando lejos del escenario de pretensiones naturales del hincha leproso. Ya con 10 fechas de la liga atravesadas, el equipo apareció solo una vez ante San Lorenzo y en ninguna otra ocasión consiguió acercarse a ese nivel de funcionamiento. Luego hubo tres instancias de prueba y no dio la talla, no estuvo a la altura de su desafío intrínseco.