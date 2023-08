Newell's: una victoria construida sobre pilares de la casa

“Aguirre es un chico joven, que está creciendo y a veces puede bajar. Me alegro por él. No dejó de prepararse y hoy (por el lunes) aprovechó la oportunidad”, dijo Heinze sobre el atacante de 20 años, quien volvió a dar señales de ser indispensable.

sforza.jpg Juan Sforza controló el mediocampo de Newell's. Recuperó y le dio circulación al equipo. Virginia Benedetto / La Capital

También lo es Sforza en su posición de volante central. “Ustedes saben que es un puesto importante para lo que a nosotros nos gusta, porque es el jugador que más entra en contacto con la pelota”, dijo Heinze previo al debut. En la cancha, rindió de acuerdo a las palabras del DT. Fue el jugador del equipo que mayor cantidad de pases dio, según el sitio de estadísticas Data Factory. Lo trascendente es que no fueron toques constantes hacia atrás, sino hacia los costados y adelante. Se involucró en la gestación.

Su otro aporte fue en la contención. Ocupó con inteligencia los lugares en un mediocampo que estuvo superpoblado. Recuperó y despejó en la misma proporción.

glavi.jpg Ian Glavinovich jugó con personalidad en el fondo de Newell's. Primero fue líbero y luego zaguero izquierdo. Virginia Benedetto / La Capital

En la defensa de Newell’s, estuvo otro de los que cumplió: Glavinovich. Jugó con una templanza impropia de un futbolista que recién juega su tercer partido de titular, más allá de la endeblez del oponente. Con la línea de tres, siendo el líbero, resultó confiable. Marcó con firmeza al centrodelantero Nicolás Leguizamón. Y cuando pasó de zaguero por izquierda, tampoco tuvo mayores problemas.

>> Leer más: El error del offside

“Creo que me tocó jugar a una edad en la que me encuentra más maduro. No está mal que haya sido así”, dijo el zaguero a Ovación la semana pasada sobre la chance que se le presentó de jugar en primera. Por lo visto, confianza tiene.

Todo triunfo es colectivo. Pero Aguirre, Glavinovich y Sorza tuvieron un aporte significativo en los tres puntos logrados.

Ante Lanús dirige Merlos

Newell’s y Lanús por la 2ª fecha, que se jugará el sábado 26de agosto, a las 19, en el Coloso. Los asistentes serán Gabriel Chade y Eduardo Lucero, mientras que estará de cuarto árbitro Franco Morón. Fernando Rapallini se ocupará del VAR y Diego Verlotta tendrá a cargo el AVAR.

La reserva visita al grana

Martín Luciano, que estuvo en el banco de primera el lunes, fue convocado para el partido de reserva que Newell’s animará contra Lanús en el conurbano bonaerense este miércoles, a las 11.

La situación de Luciano llamó la atención el lunes porque, ante la necesidad de jugar con un marcador izquierdo, Heinze prefirió, en distintos momentos del partido, a Mosquera y Schott, ambos laterales derecho.

Los citados por Facundo Quiroga: Piotti, Thompson, Finardi, Boretto, Mihovilcevich, Palacio, Torrente, Luciano, Urquía, Esponda, Gueretta, Tomás Pérez, Frazi, Cerutti, Messi, Altamirano, Acuña, Chiaverano, Silvetti, Russo, Sartori, Pola y Gómez Mattar.